Care sunt principalele modificari aduse Codului muncii, intrate in vigoare sambata

Modificarile noi la Codul muncii sunt incluse in Legea 213/2020, act normativ publicat miercuri, 30 octombrie, in Monitorul Oficial. Potrivit Avocat.net aceastea sunt:1. La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual, salariatii vor putea fi insotiti de un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de un membru sindical. Concret, la discutiile dintre angajator si salariat va putea asista un avocat, un expert in legislatia muncii sau un mediator specializat in legislatia muncii ori un membru sindical. Practic, o singura persoana: ori membrul sindical, ori consultantul extern. Pana acum, legea prevedea doar ca salariatii pot fi asistati de terte persoane la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual, insa fara sa se precizeze ce calitate profesionala pot avea acestea.2. Problemele individuale cu salariatii vor putea fi rezolvate prin conciliere, inainte sa se ajunga in instanta. Mai exact, inainte ca o nemultumire a unui angajat sa fie prezentata unei instante, partile vor incerca sa o rezolve pe cale amiabila, prin conciliere. Conciliator pentru conflictele individuale de munca va putea fi un consultant extern specializat in legislatia muncii (adica un avocat, un expert in legislatia muncii sau un mediator specializat in legislatia muncii). Inclusiv pe durata concilierii va putea interveni un contract de confidentialitate intre parti, nu doar pentru negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca.3. Salariatii o sa fie asistati de un consultant extern specializat in legislatia muncii si la cercetarea disciplinara. In esenta, pe durata cercetarii, salariatii o sa poata fi asistati de un avocat, de un expert in legislatia muncii sau de un mediator specializat in legislatia muncii ori de un membru sindical. Pana acum, angajatii puteau fi asistati numai de un avocat sau de un membru sindical. In acelasi timp, angajatorul va putea apela si el la serviciile unui consultant extern specializat in legislatia muncii pentru efectuarea cercetarii disciplinare.4. Reguli noi pentru activitatea de HR si salarizare a companiilor. Legea 213/2020 introduce un articol nou in Codul muncii, care prevede ca fiecare angajator isi va putea organiza astfel activitatea de resurse umane si salarizare: prin asumarea de catre angajator a atributiilor specifice, prin desemnarea unuia sau mai multor salariati (carora sa li se treaca in fisa postului atributii de HR si salarizare) sau prin contractarea unor servicii externe specializate in HR si salarizare (servicii care sa fie coordonate de un expert in legislatia muncii).