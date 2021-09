Firmele din București, Cluj și Timiș oferă cele mai bune salarii. Care sunt județele din România cu cele mai mici salarii

În clasament, Capitala este urmată de judeţul Cluj, unde oferta salarială medie se situează între 879 şi 1.269 de euro.Pe locul trei se află Timişul, cu o ofertă medie cuprinsă între 851 şi 1.155 de euro, urmat de Ilfov – între 742 şi 1.075 euro, Iaşi – între 740 şi 1.063 euro şi Braşov – între 685 şi 957 de euro.În aceste judeţe, domeniile cu cele mai mari oferte salariale sunt IT, medicină, vânzări, marketing şi inginerie.Potrivit bestjobs, Bucureşti, Cluj, Timiş, Iaşi, Ilfov şi Braşov sunt judeţele în care, în luna august, s-a înregistrat cea mai mare ofertă, dar şi cea mai mare cerere de job-uri.La polul opus, cu cele mai slabe oferte şi cereri de job-uri, se află judeţe precum Teleorman, Ialomiţa, Mehedinţi, Covasna, Sălaj şi Harghita.Platforma de recrutare a anunţat şi cea mai mare ofertă salarială a săptămânii care se încheie – 3.500 de euro pe lună pentru un job de inginer IT (DevOps engineer) într-o companie care livrează soluţii software de securitate pentru companii internaţionale. Compania are un birou de dezvoltare în Bucureşti, iar job-ul este 100% remote.De altfel, IT-ul este domeniul cu cele mai mari salarii în România, urmat de medicină şi vânzări.În ceea ce priveşte topul domeniilor în funcţie de angajări, acesta este deschis de vânzări, pe locul doi fiind managementul, iar pe trei – financiar / contabilitate.Bestjobs a realizat şi un clasament al celor mai dorite domenii pentru job-uri remote, acesta fiind deschis de call center, urmat de marketing, vânzări, management şi IT.Cele mai dorite job-uri ale săptămânii care se încheie au fost două, pentru ambele depunându-se în jur de 450 de aplicări: casier la supermarket şi redactor de carte.