Cele mai noi tehnologii de salarizare, la Payroll Conference

Cele mai noi tehnologii de salarizare si noutatile in administrarea de personal vor fi dezbatute in cadrul evenimentului "Payroll Conference", ce se va desfasura pe 29 martie, la Hotel Continental.

Evenimentul isi propune sa dezbata teme legate de modificarile aduse Codului Fiscal ce au intrat in vigoare la inceputul anului 2012, aspecte privind fiscalitatea salariala, legislatia, plata taxelor, auditarea in payroll, optimizarea proceselor in payroll si solutii informatice de simplificare a procesului de salarizare.

"Payroll Conference" constituie un prilej de analiza si dezbatere dedicat profesionistilor care lucreaza in payroll, managerilor din domeniul HR, experti in salarizare, consultanti, furnizori de softuri pentru payroll, avocati cu expertiza in payroll si specialisti in domeniul fiscal si al relatiilor de munca.

