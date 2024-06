Combinatul Mechel Targoviste si-a reluat activitatea

Salariatii de la Mechel Targoviste s-au intors la lucru, incepand de luni, dupa ce productia a fost oprita in perioada sarbatorilor de iarna, criza gazului neafectand, cel putin deocamdata, combinatul.

Liderul de sindicat al Mechel Targoviste, Mihai Toma, a declarat, marti, ca pana in prezent nu are semnale ca sistarea gazului de catre Rusia prin Ucraina ar afecta activitatea combinatului, in conditiile in care cuptoarele de productie au fost pornite, informeaza NewsIn.

"Pana la momentul acesta nu avem niciun semnal ca avem interdictie la gaz metan.(...) Sectiile de productie sunt consumatoare de gaz metan. Pe tona de produs finit consuma in jur de o suta de metri cubi", a precizat Toma.

Conducerea Mechel Targoviste (COS) anunta, saptamana trecuta, intr-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti, ca isi va relua activitatea incepand cu 12 ianuarie, dupa ce vor fi efectuate pregatiri ale utilajelor pentru o perioada de sase zile.

Mechel a avut oprita productia in perioada sarbatorilor (25 decembrie 2008 - 5 ianuarie 2009), interval in care in medie 1.500 de salariati din cei 3.230 au intrat in somaj tehnic. Potrivit comunicatului, Mechel a programat pregatiri ale utilajelor in perioada 6-11 ianuarie.