Unde lucreaza cel mai bine platiti romani - salarii de peste 100.000 de euro pe an

Inginerii, bancherii, contabilii si persoanele care lucreaza in asigurari sunt printre cel mai bine platiti romani, salariile lor fiind apropiate sau chiar depasindu-le pe cele din Cehia, Ungaria sau Turcia, arata un studiu al companiei de recrutare Grafton Recruitment realizat pentru Europa Centrala si de Est.

In inginerie si productie salariile sunt influentate de productia de automobile in toate tarile din Europa Centrala si de Est. Un inginer automatist castiga in Romania 30.000 de euro/an, tara noastra fiind pe primul loc in regiune, se arata in studiul citat de Mediafax.

Salariile pentru acelasi post sunt de 26.000 de euro/an in Turcia si de 24.000 de euro an/Cehia.

In ceea ce priveste serviciile bancare si financiare, Romania are in acest domeniu cel mai bine platit settlements manager din regiune, cu 67.000 de euro/an, fiind urmata de Ungaria cu 60.000 euro si Slovacia cu 36.000 de euro.

Romania se claseaza pe locul doi dupa salariile din domeniul contabil si cel al asigurarilor, unde un director financiar primeste un salariu de 108.000 de euro pe an. Pe primul loc se afla Polonia, cu 145.960 de euro pe an.

In domeniul IT, salariile au crescut in Romania cu 8%, in timp ce in tarile din regiunile analizate cresterile au fost cuprinse intre 5-10%. De exemplu, un director IT roman are un salariu de maximum 53.000 de euro pe an, clasandu-se pe locul 5 din cele 7 tari mentionate.

in Turcia, salariul este 70.400 de euro/an pentru acelasi post, cel mai mare nivel din regiune.

In cadrul studiului a fost analizat nivelul salariilor pentru anul fiscal 2013/2014 din Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Romania, Lituania si Turcia.

Domeniile vizate au fost IT si telecomunicatii, farmaceutic si sanatate, inginerie si productie, logistica si achizitii, servicii bancare si financiare, contabilitate si asigurari, vanzari si marketing, resurse umane si administratie, centre de contact, centre de servicii partajate si BPO, constructii si proprietati.

