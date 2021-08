Mutare riscantă pentru Samsung. Compania a prezentat două smartwatch-uri din noua epocă cu prețuri de peste 250 de dolari

În urmă cu mai multe luni, Samsung anunţa că va renunţa la Tizen, propriul său sistem de operare şi va trece ceasurile pe Wear OS, sistemul dezvoltat de Google.Acum, compania coreeană anunţă primele două smartwatch-uri din noua epocă, Galaxy Watch4 şi Galaxy Watch4 Classic. Este o mutare riscantă pentru Samsung , care avea în Tizen un sistem de operare mult superior lui Wear OS.Galaxy Watch4 va costa de la 250 de dolari, iar preţurile pentru Galaxy Watch4 Classic vor începe de la 350 de dolari. Ambele vor fi disponibile din 27 august.Înţelegerea dintre cele două companii, care, cel mai probabil, implică şi o sumă mare de bani pentru compania coreeană, pare să favorizeze mai mult Google, care a ignorat această piaţă vreme de mai mulţi ani, iar acum încearcă să revină cu ajutorul Samsung.Cu această ocazie, Samsung trece la o strategie cu două modele care poartă brandul Galaxy Watch şi renunţă la Watch Active. Galaxy Watch4 este modelul mai ieftin, în vreme ce Galaxy Watch4 Classic este flagship-ul.Cea mai mare deosebire dintre cele două ceasuri vine din faptul că Galaxy Watch4 Classic foloseşte o ramă rotativă pentru controlul dispozitivului, în vreme ce Galaxy Watch4 suportă comenzi touch şi nu are o ramă fizică.Cele două modele au, în mare parte, dotări tehnice similare. Ambele folosesc chipsetul pe 5nm Exynos W920, 1,5GB RAM şi 16GB stocare. Bateria diferă în funcţie de dimensiunea aleasă, însă, Samsung promite o autonomie în jur de 40 de ore.Niciunul dintre cele două modele nu are 5G, Samsung considerând că, pentru cantitatea mică de date transferată de ceasuri, LTE este o opţiune mai bună, mai ales pentru autonomie.Cele două ceasuri folosesc Wear OS 3, pentru care Samsung a aplicat propria interfaţă grafică, One UI Watch, aşa cum face şi în cazul smartphone-urilor cu Android.Cea mai vizibilă schimbare la nivel de software pare să fie apariţia aplicaţiilor Google, probabil una din clauzele înţelegerii dintre cele două companii - Google încearcă, astfel, să-şi impună cu forţa propriile aplicaţii şi în ceea ce priveşte ceasurile inteligente.Mai mult, ceasurile Samsung folosesc un nou senzor BioActive, capabil să depisteze fibrilaţia atrială şi să măsoare nivelul de oxigen din sânge. În anumite pieţe, acestea vor măsura şi tensiunea arterială.