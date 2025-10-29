Compania românească One United Properties, în primele 10 la nivel mondial al firmelor cu cea mai rapidă creștere a veniturilor în ultimii 10 ani. Alte 5 au clasări foarte bune

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:48
Tineri într-o ședință la birou FOTO Pixabay

Şase companii din România au fost incluse de Financial Times şi Statista în topul FT Ranking: Europe’s Long-term Growth Champions”, care numără 300 de firme europene cu cea mai rapidă creştere a veniturilor în ultimul deceniu. Printre companiile care au intrat în top se numără One United Properties (locul 9), Simtel Team (20), Bento (133), AROBS Transilvania Software (203), Sphera Franchise Group (238) şi Oscar Downstream (277), dintre care primele cinci sunt listate la Bursa de Valori București.

Aceasta este cea de-a doua ediție a clasamentului realizat de Financial Times și Statista dedicat „Campionilor Creșterii pe Termen Lung” din Europa, companii care și-au menținut ritmul de creștere a vânzărilor timp de un deceniu, relatează Financial Times.

Lista reunește 300 de companii europene cu cea mai ridicată rată medie anuală compusă de creștere (CAGR) a veniturilor din ultimii zece ani, până în 2024, pe primul loc aflându-se anul acesta, Virta Global, din Finlanda, care oferă servicii inteligente de încărcare pentru vehicule electrice și a înregistrat o rată anuală compusă de creștere de 87,44%. Pe locul al doilea se află Hostinger, cu sediul în Lituania, care furnizează servicii de găzduire online și instrumente pentru crearea de site-uri către peste 4 milioane de clienți din mai mult de 150 de țări. În ansamblu, companiile din domeniul IT și al serviciilor software reprezintă 18% din totalul clasamentului de anul acesta, la care se adaugă 6% pentru comerțul electronic.

În top, companiile din construcții și inginerie formează a doua categorie ca pondere, cu aproximativ 8% din totalul celor 300 de companii. Alte domenii strategice, precum industria prelucrătoare sau sectorul energiei și utilităților, reprezintă în jur de 5%, respectiv 4%. În total, clasamentul cuprinde 31 de sectoare de activitate. Potrivit sursei citate, țara cu cele mai multe companii incluse în top este Italia – 65 de firme –, urmată de Regatul Unit (52), Germania (47), Franța (46) și Spania (29). În total, 26 de țări europene sunt reprezentate în clasament.

Lista, realizată de compania de cercetare Statista, e menită să indice capacitatea de inovare și disponibilitatea companiilor cu creștere accelerată de a fi transparente în privința datelor financiare, arată studiul.

