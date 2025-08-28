SIMAVI digitalizează administrația centrală cu soluții Robotic Process Automation (RPA)

Adio cozi la ghișeu! Activitatea a 18 instituții din administrația publică centrală din România se automatizează cu ajutorul tehnologiei moderne.

SIMAVI a semnat contractul prin care va implementa automatizarea proceselor RPA în peste 18 instituții din administrația publică centrală din România, în cel mai amplu proiect de digitalizare din PNRR.

Un nou pas decisiv pentru digitalizarea administrației publice românești: Software Imagination & Vision (SIMAVI) a semnat contractul cu Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru implementarea unor soluții de automatizare și robotizare a proceselor de lucru (RPA) în administrația publică. Proiectul este parte integrantă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are ca obiectiv transformarea modului în care cetățenii interacționează cu instituțiile publice – fără hârtii, fără drumuri inutile, fără stat la coadă.

SIMAVI – Lider de consorțiu în cel mai amplu proiect de automatizare a administrației publice

"Sigur că suntem foarte onorați ca SIMAVI să asigure dezvoltarea, implementarea și integrarea acestui uriaș proiect, cu valoare de jalon de țară. Dar suntem conștienți de imensa responsabilitate care ne revine, în calitate de lider de consorțiu.

Avem alături un partener valoros: AGGRANDA SOLUTIONS, lider în soluții de automatizare și inteligență artificială, și subcontractori cu expertiză în automatizare inteligentă la nivel mondial. Colaborarea cu aceste nume puternice din industria tehnologiilor emergente este o oportunitate pe care vrem să o valorificăm la maximum – în primul rând pentru a consolida poziția României pe harta digitalizării globale.

Ads

Să nu uităm că România a făcut parte mereu din primul val de informatizare prin proiecte naționale – fie că vorbim despre educație, sănătate, operațiuni vamale sau agricultură. Știm acest lucru pentru că am fost implicați direct! Suntem cu atât mai recunoscători pentru oportunitatea de a contribui la modernizarea administrației publice", a declarat Alexandru Coșbuc-Ionescu, Vicepreședinte Comercial SIMAVI.

Automatizarea a 240 de procese-cheie privind seviciile publice prin dezvoltarea de asistenți-digitali care utilizează Inteligența Artificială și Robotic Process Automation, tehnologii de ultimă generație implementate și integrate de SIMAVI

"Proiectul va automatiza peste 240 de procese, facilitând interacțiunea cetățeanului cu statul prin servicii publice digitale rapide, transparente și ușor de utilizat.

Este un pas concret spre o administrație publică eficientă și transparentă, în care tehnologia lucrează în beneficiul oamenilor", afirmă Adriana Racoviță, lider tehnic SIMAVI.

Garanție și suport SIMAVI pentru digitalizarea durabilă a administrației centrale

Consorțiul condus de SIMAVI va asigura garanția și suportul pentru toate serviciile și produsele livrate timp de 5 ani de la finalizarea implementării, contribuind la crearea unei infrastructuri digitale solide și durabile pentru administrația centrală din România.

Pentru mai multe detalii, vizitați: https://simavi.ro.

Ads