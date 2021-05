3 reguli despre cum sa-ti organizezi spatiul de lucru astfel incat sa fii mai eficient si mai productiv

a explicat Horatiu Didea, managing partner Workspace Studio , companie specializata in amenajarea birourilor si oferirea de solutii ergonomice.Productivitatea nu tine doar de organizarea flow-ului de lucru sau de cea a spatiului. Altele elemente, precum aspectul mobilierului si echipamentelor de birou, fluxului dintre spatiul angajatilor si atmosfera generala a biroului pot influenta performanta angajatilor. Sau a freelancerilor. Asa ajungem la regula numarul 1.Spatiul de lucru se afla in plina schimbare. Practicile traditionale, altadata profund ancorate in spatiul de lucru, s-au schimbat. In noul context, indiferent ca lucrezi de la birou sau de acasa, conditiile s-au schimbat. Paharul cu creioane a fost schimbat cu recipientul cu dezinfectant. Pauza la cafea cu tot departamentul s-a schimbat intr-un brunch virtual pe zoom. Limitarea contactului si evitarea folosirii la comun a echipamentelor si obiectelor de birotica este una dintre noile reguli.Aceasta evolutie a spatiului de lucru contemporan, precum si noile tehnologii si informatiile necesare pentru activitatile de zi cu zi reprezinta cei doi factori-cheie care stau la baza unui gadget produs de cunoscuta companie Herman Miller, prezenta si in Romania prin intermediul unui partener local - Workspace Studio.Caseta Anywhere fabricata din produse rezistente si ecologice, ofera un spatiu practic si discret pentru a-ti organiza papetaria, carnetele, cartile de vizita si documentele. Ca sa te simti pregatit sa lucrezi eficient, oriunde ai fi. Suportand greutati de pana la 4 kg, caseta Anywhere permite transportul sau depozitarea intregului arsenal de lucru: laptop, tableta, telefon mobil, documente si papetarie. Asa stii sigur ca, desi imparti spatiul de lucru, pastrezi totul protejat.Pret: 110 euro, TVA inclus, disponibila aici Un alt accesoriu de birou esential mai ales cand lucrezi de la laptop este suportul pentru acesta. De ce ai nevoie de el? O pozitie de lucru deficitara afecteaza productivitatea prin impactul asupra sanatatii.Studiile arata ca 80% dintre afectiunile de stres repetitiv sunt generate de o postura de lucru incorecta. Fie ca lucrezi pe insula de la bucatarie, pe canapea, la masa din dining sau in alta parte, trebuie sa ai mereu in vedere pozitia corpului.a mai explicat Horatiu Didea.Un astfel de accesoriu este Oripura, tot din portofoliul Herman Miller. Suportul pentru laptop reduce incordarea ochilor si stresul spatelui ridicand laptopul, astfel incat sa puteti vedea ecranul clar si confortabil. In plus, este un accesoriu pliabil, deci care ofera economie de spatiu, importanta mai ales daca ai improvizat un spatiu de lucru acasa.Pret: 29 euro + TVA, disponibil prin Workspace StudioO contributie importanta pentru asigurarea unui post de lucru ergonomic este reprezentata de scaunul de birou, dar si de birou. Mai multe detalii despre acestea puteti citi intr-un ghid dedicat, disponibilLumina naturala este esentiala, de aceea recomandarea expertilor este ca spatiul de lucru sa se afle in apropierea unei ferestre. Ecranul computerului ar trebui sa fie mai luminos decat soarele de afara. Iar cand vine vorba de lumina artificiala, alegerea celei potrivite face diferenta intre ochi obositi, la pachet eventuale migrene si un mediu de lucru sanatos.Herman Miller a lansat recent Lolly Personal Light - o sursa eleganta de lumina LED de lunga durata, care ocupa un spatiu redus pe birou, insa are succes in a alimenta productivitatea. Compacta, cu un cap flexibil si porturi de incarcare, aceasta este touch-sensitive. Mai mult, dupa o ora de inactivitate, se inchide singura.Pret: 198 euro + TVA, iar detalii despre lampa Lolly gasiti tot la Workspace Studio., a mai precizat Horatiu Didea.