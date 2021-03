5 motive pentru care 2021 este anul in care sa iti automatizezi procesele de HR

Solutia poate fi simpla, sub forma unui software de resurse umane: o solutie software consolidata care integreaza urmarirea timpului lucrat, gestionarea performantei, beneficiile angajatilor si functionalitati de self-service. Alegerea celui mai bun software HR pentru orice companie este o decizie importanta si, mai ales, una pe care ati vrea sa o luati corect de la inceput. Acesta este motivul pentru care este important ca, atunci cand incercati sa alegeti, sa aveti urmatoarele functionalitati de baza in minte:"Cu software-ul HR puteti automatiza multe dintre sarcinile manuale HR si cerintele de conformitate care va ocupa o mare parte din timp. In aceasta perioada in mod special, pe masura ce o parte din forta de munca revine in birou pe masura ce alti angajati continua sa lucreze remote, pontajul ramane un aspect extrem de important - si aveti nevoie de un soft care sa garanteze ca acesta este inregistrat zilnic, corect, si fara sa creeze probleme in plus pentru angajat. Un soft de resurse umane precum WizOne , ce include si optiunea pontajului, este usor de folosit si elimina orice indoieli privind corectitudinea informatiilor colectate", explica Anca Cirstoiu, Division Manager Small & Medium Business in cadrul Wizrom Software.Avand in vedere cantitatea mare de informatii de resurse umane si date de salarizare care se suprapun, nu are sens sa pastrati doua sisteme care nu comunica intre ele. Dimpotriva, puteti sa va cresteti eficienta alegand doua solutii interconectate. WizOne, de exemplu, se integreaza automat cu WizSalary - in acest fel, ori de cate ori o informatie noua este introdusa in sistem de catre HR, actualizarile de salarizare se fac automat, eliminand posibilitatea aparitiei de erori si nevoia de a dubla munca de manipulare si reconciliere a datelor.In general, companiile ajung sa detina date foarte sensibile despre angajati, de la adresele de domiciliu si CNP-uri la istoricul angajarii, detaliile contului bancar, dosarele medicale si informatii despre familie. In acest context, riscurile asociate cu furtul sau accesul neautorizat al acestor date confidentiale reprezinta o sursa majora de ingrijorare pentru managerii de resurse umane. Astfel, este vital sa alegeti un software de management al resurselor umane care sa va asigure cele mai inalte standarde de securitate, asigurandu-va ca datele dumneavoastra sunt stocate pe servere securizate, cu back-up-uri constante.In ultimele luni in mod special, am ajuns sa depindem de abilitatea noastra de a accesa informatii de oriunde si de pe orice dispozitiv, printr-un singur click, pentru a ne desfasura activitatea. Aceeasi nevoie defineste si departamentul de HR si nevoia sa de a putea avea, oricand si oricum, acces la datele angajatilor. De aceea, un software disponibil de la distanta , pe care angajatii il pot accesa de oriunde s-ar afla, garanteaza ca sarcinile legate de gestionarea echipei nu vor ramane niciodata neindeplinite si nici nu vor fi amanate, un prim pas absolut necesar pentru ca angajatii sa se simta apreciati.Chiar daca, pe moment, cautati un sistem de management HR care sa raspunda nevoilor dumneavoastra actuale, este important sa luati in considerare si modul in care aceasta solutie se poate modifica pentru a sustine si cresterea viitoare a companiei. Daca va concentrati prea strict pe cerintele pe care le aveti in acest moment, este posibil sa treceti cu vedere nevoile viitoare ale afacerii dumneavoastra, ceea ce doar va pune presiune in viitor sa faceti schimbari si sa fiti nevoit sa achizitionati un alt sistem software. De aceea, varianta ideala este sa alegeti un soft care se poate extinde odata cu business-ul, gestionand nu doar un flux tot mai mare de informatii si angajati, dar si fiind mereu modernizat pentru a tine cont de modificarile legislative si de nevoile in schimbare.