5 motive pentru care marketingul SEO online iti schimba radical afacerea

Strategiile de optimizare SEO sunt cele care iti permit sa atragi clienti direct pe site, ceea ce se traduce prin venituri mai mari pentru afacere.Importanta SEO online este una evidenta, dar de ce oare este aceasta una dintre cele mai bune strategii de marketing online ? Iata cateva motive.Atunci cand alegi SEO online pentru implementarea strategiei de marketing, ajungi sa iti vinzi afacerea catre mii de oameni in fiecare secunda. Iar acest lucru inseamna ca ai sansa mult mai mari de a atrage clientii interesati de produsele sau serviciile pe care le oferi. Fara SEO, este putin probabil ca publicul tinta sa iti vada vreodata site-ul web, nemaivorbind de cumpararea produselor pe care le oferi.Desi anunturile cu plata reprezinta o modalitate excelenta de a face publicitate afacerii detinute, aproape 80% dintre utilizatori ignora anunturile platite care apar de obicei in rezultatele cautarii. Aceasta inseamna ca ai sanse mai mari ca cineva sa faca clic pe site-ul tau web daca acesta apare in mod organic in cautare. Clasarea organica inseamna ca site-ul web apare ca rezultat sub anunturile platite pe o pagina cu rezultate. Nu trebuie sa platesti niciun ban pentru a aparea in rezultatele cautarii in mod organic, dar ai nevoie de o campanie SEO solida.Daca vrei sa ramai pe o pozitie buna in fata concurentei, SEO devine o necesitate. De fapt, mai bine de jumatate dintre companii au ajuns la concluzia ca cea mai mare prioritate pe care trebuie sa o aiba este sa isi dezvolte campaniile de optimizare SEO. Asadar, daca nu alegi optimizarea SEO pentru afacerea pe care o ai, vei ramane probabil mult in urma in rezultatele cautarii utilizatorilor.In comparatie cu marketingul traditional, rata de conversie a SEO este extrem de mare. Strategiile traditionale de marketing au de obicei o rata de conversie de 1,7%, in timp ce SEO ofera o rata de conversie de 14,6%. Asadar este vorba despre o diferenta uriasa, iar acest lucru ilustreaza perfect motivele pentru care SEO reprezinta una dintre cele mai bune strategii de marketing online.