5 motive sa folosesti obiective SMART in afacerea ta

Obiectivele SMART sunt cruciale pentru crearea unui plan de afaceri. Acestea au rolul de a te ajuta sa-ti pastrezi strategia cat mai clara si simpla si de a-ti oferi repere constante pentru evaluarea rezultatelor obtinute pe parcurs. Cu ajutorul obiectivelor SMART, poti stabili ce lucruri sunt de facut, daca acestea pot fi masurate si realizate, cat sunt de relevante pentru companie si in cat timp pot fi realizate. Practic, acestea reprezinta un instrument de marketing deosebit de eficient intrucat furnizeaza informatii specifice despre actiunile viitoare ale societatii.Multi antreprenori nu reusesc sa faca diferenta intre dorinte si obiective. "Cifra de afaceri a companiei va creste cu 10% in urmatoarele trei luni" reprezinta o declaratie ce are la baza o dorinta si nu un scop precis. Nu este de ajuns o gandire vaga, ci, pentru dezvoltarea businessului, trebuie urmate procedurile dovedite de stabilire a obiectivelor care sa-ti permita scalarea companiei in mod constructiv. Elementele SMART sunt concepute strategic, pentru a oferi sprijin oricarui plan de afaceri si a da informatii reale despre ceea ce trebuie realizat si perioada de timp in care se vor indeplini obiectivele propuse.Definirea unor obiective SMART ofera claritate personalului, ajuta oamenii sa se concentreze mai bine si ii motiveaza sa atinga teluri relevante, realiste si realizabile. Multe persoane considera ca planificarea sarcinilor este dificila, insa, in realitate, obiectivele SMART ofera putere de decizie si contribuie la cresterea efortului de echipa. Angajatii vor munci cu mai multa responsabilitate daca stiu ce anume au de realizat si in cat timp trebuie sa-si duca proiectul la bun sfarsit. De asemenea, participarea salariatilor la stabilirea obiectivelor si proceselor de implementare a acestora poate contribui la mentinerea ideilor realizabile.Obiectivele SMART sunt pietre de temelie catre un rezultat final. Indiferent daca sunt stabilite pe termen scurt sau lung, fara ele companiile nu au un scop definit si nimic pentru care sa se lupte sa ajunga mai sus. Rezolutiile trebuie sa fie prezente in fiecare plan de afaceri si sa devina o parte obisnuita a operatiunilor comerciale in desfasurare. In acest fel, fiecare angajat, echipa sau departament vor sti pentru ce realizari trebuie sa munceasca zilnic. A stabili obiective SMART ofera sarcinilor de zi cu zi mai mult sens si clarifica rationamentul din spatele deciziilor organizatiei.Prin intermediul obiectivelor SMART, managerii pot urmari progresul companiei si pot ramane motivati si concentrati asupra scopului propus. Rezolutiile stabilite pot fi monitorizate cu usurinta si modificate pe parcurs, deoarece lucrurile se pot schimba cu trecerea timpului. Apar schimbari, prioritati noi, iar, daca obiectivele setate nu sunt clar trasate, s-ar putea sa uiti anumite detalii, sa actionezi gresit sau sa sari peste etape. Urmarirea obiectivelor este asemanatoare cu o harta si, daca stii care este destinatia ta finala, te vei asigura ca mergi in directia potrivita si ca poti continua, fiindca ritmul este unul bun.Stabilirea obiectivelor SMART reprezinta cheia succesului pentru orice afacere. Acestea iti ofera posibilitatea de a trasa directiile companiei tale, te ajuta sa evaluezi progresul constant, sa te incadrezi in timp si sa ramai concentrat asupra lucrurilor ce te pot aduce mai aproape de atingerea tintelor propuse.