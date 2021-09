6 idei originale de articole pentru a crește engagement-ul pe blog

Nu, nu te sfătuim să scrii despre Google Autocomplete, ci să folosești această funcție pentru a găsi topicuri care să te inspire. Să spunem că ai un blog despre ciocolată și vrei să scrii un articol cuprinzător, bine optimizat, care să-ți garanteze un loc bun în SERP, dar să-ți aducă și conversii. Atunci, deschide Google, tastează cuvântul ciocolată și permite funcției Autocomplete să te bombardeze cu idei, care mai de care mai inspirate. Procedând astfel, vei găsi ca topicuri o mulțime de subiecte, de la banalele cuvinte cheie: ciocolată albă. ciocolată belgiană, ciocolată de casă și până la brandurile: ciocolată Milka, ciocolată Kinder sau celebrul film românesc, Ciocolată cu alune.Answer the Public este un website gratuit, care generează o listă foarte cuprinzătoare de întrebări legate de un anumit cuvânt cheie. Noi am testat mai multe alternative, de la cuvinte cheie generale, care denumesc obiecte pe care le folosim zi de zi, și până la nume de formații, renumite sau mai puțin renumite. Și a mers de minune de fiecare dată! Trebuie să menționăm că întregul program funcționează mai bine atunci când scrii în engleză, dar și atunci când introduci cuvinte românești te alegi cu suficient de multe idei.People Also Ask este o altă funcție Google ideală pentru bloggeri. Când efectuezi o interogare pe acest motor de căutare, unele pagini SERP redau în secțiunea People Also Ask sau Alții au căutat și - în limba română, o listă de întrebări comune ale căror răspunsuri le-au căutat niște utilizatori pe care i-au interesat aceleași lucruri ca și pe tine. Și aceste rezultate le poți folosi cu succes în articolele de blog sau chiar într-o pagină de tipul Întrebări și Răspunsuri, în funcție de specificul website-ului tău.Înainte de a fi o rețea socială, Pinterest poate fi privit ca un motor de căutare. Cu ajutorul acestui website poți găsi o mulțime de idei pentru articole de blog, cu tot cu imagini pe care le poți include în materialele pe care le realizezi în mod asemănător cu atunci când incluzi un video de pe YouTube pe website-ul tău.Un articol despre blogging ca de la blogger la blogger este întotdeauna o idee excelentă. În calitate de blogger, mai ales dacă ai acumulat deja ceva experiență, cu siguranță ai o mulțime de lucruri de povestit și învățat pe cei care vor să apuce același drum sau să se experimenteze. De aceea, dacă nu ai mai făcut-o până acum, scrie despre blogging. Scrie tot ce crezi că ar putea să-i ajute pe cei care te citesc, începând cu cea mai bună variantă de găzduire blog și continuând cu sfaturi despre teme, module, piese, design și așa mai departe. Nu uita să dai articolului tău și o notă personală scriind de asemenea și despre provocările pe care le-ai întâmpinat de când te-ai apucat de blogging, dar și despre ce te motivează să continui.Caută în rândul prietenilor de pe rețelele sociale persoane experte în industria în care activezi. Pur și simplu întreabă pe pagina ta personală dacă ai în lista de prieteni vreun specialist în domeniul ciocolatei, cafelei, blogging-ului sau în orice altceva despre care scrii tu și este dispus să-ți ofere un interviu. Procedând astfel, nu numai că îți va fi mai ușor să scrii întrucât jumătate din material, și anume răspunsurile interviului, vor fi scrise de invitatul tău, dar vei obține și mai mult reach și engagement decât ai de obicei deoarece persoana intervievată ca să se promoveze la rândul ei, va fi mult decât bucuroasă să-ți distribuie creația.