6 moduri eficiente de a te diferentia de concurenta

Daca esti deja pe piata de multa vreme, probabil vei recunoaste cateva dintre strategiile de mai jos. Daca de abia te gandesti la o afacere, cel mai probabil iti vor fi foarte folositoare. Indiferent de situatie, cunoasterea char este putere.Indiferent de domeniul in care activezi, primul lucru care te va diferentia de concurenta este calitatea produselor sau/si a serviciilor. Impresia lasata asupra clientului va avea prea putin legatura cu strategiile de marketing aiuritoare sau cu cine stie ce programe de fidelizare ale angajatilor, ci cu felul in care ii face pe clienti sa se simta produsul final. Asta nu inseamna ca trebuie sa ignori ce se intampla in culisele afacerii, nici pe departe.Asa cum mentionam si in introducere, cunoasterea competitorilor inseamna ca ai castigat deja jumatate din lupta. Cum oare te poti diferentia de competitie daca nu ai inteles cum opereaza acestia? In acelasi timp, trebuie sa cunosti foarte bine si industria in care urmeaza sa activezi. Investeste timp si bani in analiza de piata si in studiul competitorilor pentru a afla care sunt cele mai bune miscari de facut. Sa nu-ti fie rusine sa inveti de la competitie! Doar asa poti iesi invingator la final.Desigur ca pe primul loc ramane calitatea, dar adevarul este ca trebuie sa fim si realisti. Nu poti practica preturi care sa fie mult dezechilibrate fata de nivelul pietii sau care sa nu reprezinte corect munca depusa la un produs. La finalul zilei trebuie sa faci si profit. Incearca sa pastrezi echilibrul intre calitate si pret si vei rezista mai mult pe piata decat orice competitor.Nu este suficient sa fii cel mai bun, trebuie sa ramai cel mai bun. In cursa pentru relevanta pe piata este foarte usor sa ajungi in varf si sa uiti ca trebui si sa ramai acolo. Daca ti-ai atins scopul nu inseamna ca trebuie sa opresti motoarele si sa lasi afacerea sa functioneze din inertie. Investeste constant in dezvoltarea produselor, serviciilor si strategiilor de business, altfel risti sa te prinda din urma competitia. Clientii te vor privi altfel daca incerci constant sa oferi ce-i mai bun.Multe afaceri se bazeaza doar pe calitatea produsului si uita de imaginea companiei. Poti avea cel mai bun produs din industrie, dar daca nimeni nu a auzit de el nu vei putea sa-l vinzi. Investeste in campanii si publicitate si fa-te cat mai cunoscut. Fa-ti imaginea cat mai unica pentru a te putea diferentia de cumparatori. Trebuie sa fie ceva special la afacerea ta. Descopera-l si exploateza-l.Produsul, serviciul, imaginea si intreaga ta afacere valoreaza absolut nimic fara clienti. Daca nu iti respecti si pui clientii pe primul plan, acestia te vor parasi foarte repede si vor gasi o alternativa. De asemenea, felul in care iti tratezi clientii te poate diferentia cel mai repede de concurenta. Disponibilitatea de a rezolva orice problema a unui client ii va face sa te recomande cunoscutilor si sa apeleze din nou la serviciile tale.In plus, nu uita de motoarele activitatii tale, mai exact angajatii. Fara oameni dedicati nu poti avea clienti satisfacuti, deci nu-ti bate joc de cei care muncesc pentru tine. Succesul lor va fi si succesul tau!Inarmat cu aceste principii suntem siguri ca te vei detasa de competitie si vei domina piata.