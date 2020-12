Criptomoneda XRP a scazut miercuri cu 24%. Ce acuzatii a primit compania Ripple

XRP, a treia cea mai importanta criptomoneda in functie de valoarea de piata, a scazut la un minim de 0,33 de dolari pe unitate, cel mai redus nivel din ultima luna, in urma anuntului facut de SEC, care acuza si doi directori ai Ripple de obtinerea unor cistiguri personale de pe urma ofertei de instrumente financiare.Ripple a respins acuzatiile, afirmand ca XRP este o moneda si nu trebuie sa fie inregistrata ca un contract de investitii XRP, care evolueaza in tandem cu Bitcoin, a atins in noiembrie cel mai ridicat nivel dupa 2018. Dupa declinul de miercuri, valoarea XRP a pierdut jumatate din valoare, de la inceputul lunii decembrie. Bitcoin a scazut cu 1,5%, la 23.477,19 dolari pe unitate.Citeste si: ANM: Cod galben de ceata densa in 11 judete