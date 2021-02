Cand s-ar putea deschide Aeroportul "Constantin Brancusi" din sudul Bucurestiului

Surbana Jurong Private Ltd este o companie de consultanta guvernamentala din Singapore care se concentreaza pe infrastructura si dezvoltare urbana.In acelasi anunt, South Development Group afirma ca noul aeroport care va fi situat in sudul Bucurestiului ar urma sa fie deschis in 2024 pentru zboruri si operatiuni cargo. La scurt timp dupa acesta va fi deschis si pentru traficul de pasageri.Proiectul aeroportului Constantin Brincusi este unul controversat. In septembrie 2019, el a fost anuntat cu surle si trambite de ministrul Economiei de atunci, Nicolae Badalau. "In octombrie ar putea incepe lucrarile la Aeroportul Constantin Brancusi ce se va intinde pe 2.500 de hectare. Este un aeroport privat, iar Ministerul Economiei, alaturi de alte multe ministere, isi vor aduce contributia la aceasta investitie. Institutia pe care o conduc va contribui la construirea unei statii de putere de 350 de megawati. Se vor implica si firme romanesti, dar, de asemenea, si autoritatile judetene ar putea avea o contributie", a scris Niculae Badalau pe pagina sa de Facebook , la vremea respectiva.Dupa ce Guvernul Dancila a cazut, s-a anuntat destramarea proiectului. "In momentul in care nu exista stabilitate nu exista predictibilitate, investitorii straini nu mai vin spre Romania. Am discutat cu tarile din Golf, am discutat cu Emiratele Arabe, spuneau ca vor sa investeasca masiv in Romania. Incepusem discutiile pentru aeroportul Bucuresti Sud, cu Emiratele Arabe si investitori romani, astfel incat sa incepem proiectul de acolo. In momentul actual nu mai au aceeasi dorinta de a discuta pentru ca este un guvern interimar. Avem deja schema aeroportului, am discutat cu Emiratele Arabe, am discutat cu investitori din Romania, urma sa semnam demararea lucrarilor pentru acest aeroport", spunea Viorica Dancila intr-un interviu pentru DC News.Conform proiectului prezentat in 2019, noul aeroport nu trebuia sa fie doar un simplu aeroport ci un mic oras care include spatii de entertainment, centru medical si zona rezidentiala, potrivit clipului de prezentare. In ceea ce priveste aeroportul in sine, acesta trebuia dezvoltat pe o suprafata de 800 de hectare in trei faze. Dupa finalizarea primei faze capacitatea acestuia ar fi de 10 - 12 milioane de pasageri anual iar dupa finalizarea urmatoarei faze de constructie dublu. Intr-un final, aeroportul ar putea avea o capacitate de procesare de 35 de milioane de pasageri, o pista principala de 4000 m si una secundara de 2500 m, cu posibilitatea de a fi extinsa.Pe aceeasi tema: