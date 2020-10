Ai inceput propria afacere? Iata cum o poti promova eficient

Promovarea offline

Prin sponsorizarea de evenimente

Promovarea online

Prin website

Prin e-mail

Prin social media

Daca te gandesti sa iti deschizi propria afacere sau ai deja una functionala si nu stii cum o porti promova eficient, randurile de mai jos iti vor fi de ajutor. Trebuie sa intelegi ce anume se potriveste cel mai bine activitatii tale.In prezent, este considerata a fi depasita in popularitate de cea online, insa isi are locul sau bine definit si poate reprezenta un instrument eficient in cresterea unei afaceri.Prin intermediul mediaSpoturile publicitare la radio si televiziune, mai ales in timpul unor evenimente- sportive indeosebi, dar si in cadrul unor filme, seriale sau emisiuni cu rating bun - sunt considerate inca a fi metode eficiente de promovare. Cheia succesului in acest caz este audienta de care se bucura programul in care apare materialul de prezentare. Presa scrisa, desi nu se mai bucura de popularitatea de odinioara, este in continuare un apreciat canal de publicitate, mai ales de catre cei care vizeaza un anumit tip de public.Aceasta se poate activa prin oferirea de sponsorizari sau burse si are capacitatea de a imbunatati considerabil imaginea unei companii. Astfel de activitati sunt de obicei apanajul firmelor mijlocii si mari, care isi doresc o prezenta mai activa in comunitate si fidelizarea membrilor comunitatii prin demonstrarea unei contributii definitorii la bunul mers al societatii. De asemenea, poate reprezenta un instrument de succes pentru o companie de dimensiuni reduse care isi doreste promovarea in comunitatea in care activeaza.Trendul ascendent il are in prezent promovarea pe internet. Este o tendinta impusa de avansul extraordinar al tehnologiei IT&C, indeosebi dupa anul 2000, cand conexiunile broadband de mare viteza si explozia vitezei procesoarelor au determinat o revolutie in continutul si interactiunea cu website-urile. Companiile care nu au investit inca in crearea unui website tind sa fie marginalizate de catre publicul tinta din cauza lipsei din mediul online.Bine optimizat si structurat, site-ul reprezinta prima si cea mai importanta forma de promovare online. In plus, un server dedicat pentru site-ul tau este de natura sa asigure un acces rapid la pagini, chiar si in conditiile unui trafic intens, indiferent de natura continutului - audio, video, fotografii de inalta rezolutie etc. Un website bun are continut de calitate, sectiuni bine definite si usor accesibile si foloseste o conexiune securizata de tip SSL. Acesta va avea intotdeauna un rating SEO superior, ceea ce se traduce prin prezenta in primele pozitii la cautarea de informatii cu ajutorul motoarelor de cautare - deci si un trafic peste medie.O metoda de publicitate online foarte apreciata este promovarea prin e-mail marketing. Pe langa un website de calitate, un intreprinzator inspirat va adopta si o solutie e-mail de tip business, pentru care sunt disponibile diverse pachete de gazduire e-mail . Promovarea de acest tip este o forma de marketing direct si presupune o lista de contacte, asadar un public tinta bine definit. Cu toate ca poate deveni costisitoare, efectele pe termen lung sunt relevate de formarea unui atasament al clientilor care doresc sa primeasca informatii actualizate de la brandurile favorite.Magazinele online care au nevoie de o crestere imediata a vizibilitatii si a vanzarilor folosesc indeosebi campaniile de conversie pe termen scurt de genul Facebook Ads sau Google AdWords (pay-per-click). Avantajele unei asemenea forme de promovare sunt:● tintirea foarte precisa a beneficiarilor - in functie de locatie, cuvinte cheie, interese manifestate;● monitorizarea usoara a rezultatelor campaniei;● rentabilitatea ridicata - taxa se plateste doar in functie de numarul de accesari ale vizitatorilor.In plus, poti opta pentru cresterea credibilitatii si a atasamentului clientilor fata de produse si companie printr-o metoda excelenta de interactiune: crearea pe site a unei sectiuni Blog. Aici poti publica articole cu un continut informational relevant pentru doritori. In cadrul rubricii poti utiliza videoblogging-ul, atat de iubit de clientela moderna, caci presupune postarea de mesaje video pe un canal de tip Youtube.In functie de necesitatile activitatii pe care o desfasori, este foarte posibil sa te ajute combinarea mai multor tipuri de promovare. Important este sa alegi ceea ce se potriveste cel mai bine atat tipologiei afacerii, cat si bugetului disponibil. Mult succes!