Afaceri noi in pandemie: cine a avut curajul sa investeasca in 2020 si ce rezultate a avut

Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare a intrat pe piata locala de asigurari la inceputul acestui an, mizand pe asigurarile corporate de nisa. Astfel focusul principal a fost pe riscurile financiare, linia de afaceri preponderenta fiind cea a asigurarilor de garantii. Achizitionand portofoliul de clienti corporate al Zurich Broker printr-o tranzactie finalizata in luna martie, volumul total de polite de garantii intermediate de catre Obsidian Broker in prezent reprezinta peste 75% din total.Chiar daca ar fi putut sa fie mult mai bun in circumstante operationale normale, 2020 nu va fi un an compromis pentru Obsidian , care practic va avea 9 luni operationale. In primul trimestru am finalizat contractele de intermediere cu asiguratorii si ne-am format echipa, apoi au urmat doua luni de situatie de urgenta in care totul a fost bulversat si business-ul a fost sufocat. Practic vorbim de un an cat un semestru, dar in care am reusit totusi sa fim implicati in plasamentul uneia dintre cele mai mari asigurari de garantie care s a emis probabil vreodata in Romania (peste 50 milioane de euro), daca nu cea mai mare. Cum s a putut asta? Simplu, prin faptul ca echipa pe care o avem reuneste probabil cei mai buni consultanti in asigurarile de garantii, iar asta face diferenta, a explicat pentru ziare.com Valentin Tuca (foto), CEO Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare.Totusi, pandemia a avut efecte si pentru Obsidian. Un business nou, chiar daca cu un portofoliu stabil si consistent, acesta a suferit de pe urma lipsei interactiunii umane. Ca in toate business-urile, aceasta a necesitat o acomodare accelerata si o abordare agila, adaptata contextului.Fiind un broker care actionam exclusiv pe segmentul corporate, involutia economica ne-a influentat direct, dar as mentiona si alti factori, precum incertitudinea generalizata, contractia economiei si lipsa oportunitatilor clasice de promovare - evenimente, conferinte - esentiale pentru un nou business se numara printre piedicile cu care ne-am confruntat anul acesta, a evidentiat Tuca dezavantajele perioadei.Acesta spune insa ca, pe de alta parte, zona de online si dinamica evidenta a reprezentat un avantaj in noul context. Reprezentantii Obsidian mentioneaza de asemenea alaturi de aceasta si cresterea capacitiatii de acomodare la circumtante speciale sau a gradului de constientizare a riscurilor printre lucrurile pozitive aduse de actualul context socio-economic.Valentin Tuca mai spune ca lunile care au marcat inceputul Obsidian au presupus o adaptare constanta la datele dintr-o piata mereu in schimbare: Ca noua operatiune, noi am construit totul de la zero, deci scopul fundamental a fost acela de a gasi un echilibru in cash flow, astfel incat pasii pe care ii facem spre dezvoltare sa fie cat mai siguri. Prin urmare am facut pasi mici si am urmarit permanent corelatia dintre intrari si iesiri pentru mentine un cash-flow pozitiv. Solutia cea mai importanta a fost aceea ca am decis sa dezvoltam echipa in etape si in corelatie cu dezvoltarea business-ului.Assetul cel mai valoros in acest timp a fost echipa. De altfel Obsidian, desi un business inceput in pandemie, este in plina expansiune. Acum suntem in etapa in care cautam profesionisti in vanzari cu background de asigurari, oameni cu spirit antreprenorial, dar care, din diverse motive, nu si-au infiintat propriul broker de asigurari, insa sunt dornici sa construiasca un portofoliu de clienti care sa le aduca beneficii financiare semnificative, pe langa care salariul sa nu mai insemne mare lucru, a mai adaugat Valentin Tuca.Valentin Tuca, CEO Obsidian Broker, are peste 20 de ani de experienta manageriala in domeniul asigurarilor. Pana in 2015 a detinut functia de CEO al AON Romania, Bulgaria si Europa de Sud Est si intre 2007 si 2009 a fost Director General al companiei de asigurari Clal Romania (actuala Gothaer). Anterior, pana in 2005, a coordonat de la Bruxelles activitatea de vanzari si dezvoltare a operatiunilor Marsh din 16 tari, respectiv regiunea Europei Centrale si de Est, inclusiv spatiul CIS. Aceste responsabilitati le-a preluat in 2002, dupa ce timp de 7 ani fusese la carma operatiunii Marsh Romania, pe care a si infiintat-o in 1995, in calitate de co-actionar al Marsh Inc.Contextul epidemiologic si, implicit, masurile impuse de autoritati pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus au determinat o abordare noua pentru portofoliul Complice.ro, magazin de cadouri si recompense experientiale. Astfel, dupa ce de la infiintare pana in martie 2020 experientele offline au fost majoritare in portofoliul magazinului creat de Oana Pascu (foto), Complice.ro a lansat o categorie noua de experiente, desfasurate online, care au fost adaptate atat segmentului B2C, cat si B2B.Experientele online disponibile pe Complice.ro fac parte din categoriile cele mai populare de cadouri experientiale care in mod traditional se desfasoara offline - gourmet, mistery, dezvoltare personala. Accesibile de oriunde, atat in tara, cat si din strainatate, atat timp cat beneficiarul dispunde de o conexiune la internet, pachetele online raman, la mai bine de 6 luni de la lansare preferate de clientii businessului inedit.Evolutia contextului pandemic a confirmat tendinta inregistrata in prima jumatate a anului, de a muta cea mai mare parte dintre initiativele dedicate angajatilor, clientilor si partenerilor in zona online. Vanzarile pe acest segment au crescut cu peste 20% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la o pondere de 65% din vanzarile totale.Contextul actual a influentat si segmentul B2C, dar in minus: Complice.ro a inregistrat o scadere de 20% in numarul de comenzi, inclusiv pe fondul restrictiilor care afecteaza activitatea unora dintre partenerii companiei. Pentru a impulsiona vanzarile B2C, la inceputul lunii octombrie, magazinul online experiential a lansat o categorie noua de produse: Flexibox, pachete cu mai multe variante de experiente, dintre care clientul o poate alege pe cea dorita, impartite pe trei zone de pret, pornind de la 250 de lei.Toate aceste schimbari in abordarea businessului ar trebui sa mentina Complice.ro la o cifra de afaceri de peste 100.000 de euro, planurile de crestere fiind afectate evident de evolutia contextului pandemic.Contextul actual si cresterea cererii de mobilier ergonomic pe segmentul rezidential in ultimele 6 luni a determinat Workspace Studio - companie specializata in solutii de amenajare orientate catre ergonomie si partener unic acreditat al Herman Miller in Romania, sa se extinda pe piata de retail cu un magazin online care cuprinde produsele cele mai solicitate de acest segment de clienti. Astfel, in oferta de produse a shopului online au fost introduse intr-o prima etapa scaune ergonomice Herman Miller , produse pentru care interesul a crescut cu 300% in perioada martie - septembrie 2020.Noua realitate de pe piata muncii ofera o perspectiva clara: angajatii care lucreaza remote au nevoie de confortul de la birou. Fie ca vorbim despre scaun, masa de lucru, de iluminat sau alte elemente, acestia nu pot performa intr-un spatiu improvizat. Acest aspect este reflectat inclusiv in solicitarile companiilor care in mod traditional erau orientate catre angajati si care au acordat acestora bugete pentru amenajarea unui spatiu de lucru confortabil acasa, declara Horatiu Didea, managing partner Workspace Studio.Compania vizeaza ca pana la finalul anului magazinul online sa genereze vanzari de peste 100.000 de euro.Acvatic Bebe Club este unul dintre primele si putinele cluburi de educatie acvatica dedicate bebelusilor si copiilor mici. Businessul infiintat de Carmen Dumitru in urma cu 8 ani a fost puternic afectat de pandemie, acesta fiind complet inchis pe perioada starii de urgenta si nu numai. Contextul nefavorabil nu a descurajat-o insa pe antreprenoare care a anuntat ca Acvatic Bebe Club continua planurile de extindere anuntate la inceputul anului, propunandu-si deschiderea unui al doilea club de educatie acvatica, in zona de nord a Capitalei. Acest al doilea club este dedicat copiilor cu varsta intre 4 luni si 4 ani, iar investitia in noul sediu este estimata la 100.000 euro. Lucrarile sunt in plina desfasurare si cel mai probabil se vor finaliza la inceputul lui 2021. De unde curajul?50% dintre abonamente au fost reactivate in primele 3 saptamani de la reluarea activitatii si am remarcat o crestere a interesului pentru cursurile de educatie acvatica, fiind printre putinele activitati fizice ce pot fi desfasurate cu respectarea masurilor de siguranta si cu beneficii reale pentru dezvoltarea fizica si psihica a copiilor mici. Totusi, suntem in continuare impactati de contextul actual ce aduce anxietate clientilor si o instabilitate si nesiguranta fara precedent pentru mediu economic, a precizat Carmen Dumitru.La un an de la prima comanda, BeeFast, un startup tech concentrat la inceput pe segmentul de curierat super rapid eco-friendly care si-a extins activitatea catre servicii integrate de mutare a business-urilor din offline in online, inregistreaza zilnic 350 comenzi, de la cei peste 150 de clienti.Fondat de 4 antreprenori, BeeFast a pornit ca o solutie de livrari super rapide B2B si B2C, in maxim 2 ore, folosind biciclete si trotinete electrice. Noul context socio-economic a determinat o linie noua de dezvoltare a afacerii, catre oferirea unei infrastructuri digitale cu sistem integrat de plata si livrare a comenzilor pentru magazinele offline. Aceasta noua directie a fost construita pe fondul contextului pandemic, serviciul fiind oferit de BeeFast clientilor din luna aprilie, la cateva saptamani de la instalarea starii de urgenta.Cea mai mare provocare a noastra ca start-up a venit tocmai din succesul nostru. Numarul comenzilor a crescut rapid. Practic in decurs de cateva ore ne vedeam nevoiti sa aducem oameni noi in echipa, sa regandim procedurile de lucru, sa prioritizam liniile de dezvoltare din backend. Am inceput cu 10 albinute - livratori - si acum am ajuns la peste 700 de curieri, a declarat Cristian Grozea, unul dintre cei 4 fondatori BeeFast.Primele 9 luni ale anului au generat o cifra de afaceri de 250.000 de euro, iar antreprenorii mizeaza pe afaceri totale de 400.000 euro in acest an.Intreaga dinamica a economiei in context pandemic este reflectata si in evolutia platformelor de eCommerce. MerchantPro , furnizor de solutii SaaS pentru eCommerce, a inregistrat o crestere de 25% in numarul magazinelor inscrise pe platforma. Comerciantii s-au reorientat rapid catre online, iar cea mai spectaculoasa crestere s-a inregistrat in luna aprilie, unde vanzarile au crescut exponential.La nivelul intregii piete de eCommerce, s-au inregistrat probabil cele mai bune 6 luni pentru comertul online din ultimii ani, cu cresteri care in mod normal s-ar fi observat in 3-4 ani in ritmul anterior. In toata aceasta perioada, segmentul a crescut accelerat si sustinut, cu rate de peste 50% fata de lunile similare din anul trecut. Numarul magazinelor care functioneaza folosind platforma noastra a crescut cu circa 25% fata de inceputul anului, ajungand la peste 1500, a precizat pentru ziare.com Arthur Radulescu, CEO Merchant Pro.