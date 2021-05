Alexandru Cosbuc, SIMAVI, despre proiectul european ISOLA: Realitatea virtuala si augmentata vor schimba paradigma de training, iar asta va salva vieti

R: Activitatea de instruire este permanenta si substantiala la nivelul institutiilor europene: Comisia Europeana, Parlamentul European, Oficiul pentru Publicatii ale Comisiei Europene, Institutul de Statistica al Uniunii Europene si alte organizatii si directorate ale Uniunii Europene folosesc cu succes aplicatii de eTraining dezvoltate de SIMAVI. Oriunde exista instruire, aceasta poate fi sustinuta in mod eficient de eTraining.Mai suntem implicati in alte peste 30 de proiecte paneuropene de cercetare, multe din ele avand o componenta puternica de eLearning.Domeniile difera foarte mult: de la buna guvernanta pentru administratia publica locala, la proceduri specifice pentru functionarii de taxe si vami, si pana la instruirea echipajelor navelor maritime de croaziera, cu mii de pasageri. Genul acesta de training profesional a devenit foarte spectaculos!R: Pentru ISOLA, si nu numai. Proiectul european ISOLA, in care suntem parteneri, combina tehnologii de ultima generatie cu solutii inovatoare pentru a sprijini ofiterul de securitate al navei si echipajul - mai ales in ceea ce priveste planurile de urgenta in situatii extreme.O lume intreaga a urmarit pe 13 ianuarie 2012, cum nava italiana de croaziera Costa Concordia se scufunda in apele inselatoare de langa Isola de Giglio, in ceea ce parea a fi un dezastru naval inexplicabil - pentru vremurile moderne. Au fost 33 de victime, iar daunele s-au ridicat la 2 miliarde de dolari! Concluzia anchetei s-a legat de modul gresit in care au gestionat situatia capitanul si echipajul.Eu sunt convins ca, in perioade de criza, tehnologia chiar poate face diferenta.Pentru ISOLA, de pilda, SIMAVI dezvolta ocare permite ofiterilor care se deplaseaza pe nava sa aiba acces la cele mai importante informatii din zona de comanda si control fara sa fie nevoiti sa revina la birou.Pentru pasageri, avand in vedere importanta comunicarii in situatii de urgenta, am dezvoltat oastfel incat ei sa fie permanent la curent cu starea navei si planurile de siguranta.Si poate cel mai important in prevenirea acestor catastrofe este planul de training, care acum beneficiaza de oIntreaga paradigma de training profesional se va schimba. Iar asta va salva vieti, veti vedea!Coordonator:FrantaParteneri: Software Imagination & Vision (SIMAVI), Romania; Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, Romania, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH), Grecia; Acceligence, Cipru; Anonimi Naftiliaki Eteria Kritis (ANEK), Grecia; Aversa, Bulgaria; Institut Po Otbrana (BDI), Bulgaria; Celestyal Ship Management LTD, Cipru; Sheffield Hallam University (Centric), Marea Britanie; Cyberlens (CLS), Olanda; Columbia Shipmanagement (CSM), Cipru; Ministry of Defence (CY MOD), Cipru; Dromon Bureau of Shipping LTD, Cipru; Ecole Navale, Franta; IBM Israel - Science and Technology, Israel; Idemia Identity & Security France, Idemia Identity & Security Germany; OCEANSCAN - Marine Systems & Technology LDA (MST), Portugalia; National Technical University Of Athens (NTUA), Grecia; Prisma Electronics, Greece; Prometech, Olanda; T4I Engineering (T4i), Grecia; Zeus Maritime Services (ZEUS MS LTD), Marea Britanie; Administration of the State Border Guard Service of Ukraine (ASBGS), Ucraina.a condus cu succes proiecte internationale de eLearning cu zeci de mii de beneficiari, in Romania si in Emiratele Arabe Unite. Astazi gestioneaza proiectele cu componenta educationala digitala pentru Comisia Europeana.