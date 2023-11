Alexandru Lapusan, Zitec: Am gresit, am incercat din nou, pana a iesit bine

Alexandru Lapusan a pus pe picioare compania Zitec in 2003, cu o investitie de sub 3.000 de euro. In zece ani de zile, a ajuns la o cifra de afaceri de 2,3 milioane de euro, iar pentru 2014 estimeaza o cifra de afaceri de 4 milioane de euro.

Inceputul nu a fost unul dintre cele mai usoare, managerul confruntandu-se si el cu toate problemele micilor afaceri in Romania.

"Provocarea cea mai mare pentru noi, de cand ne-am deschis ca firma, este partea de recrutare. Este foarte dificil sa gasesti oameni buni in Romania, contrar mitului care spune ca toti romanii se pricep la IT. Sunt putini profesionisti si sunt putini oameni de echipa. Si cand vrei sa fie buni din punct de vedere tehnic, sa fie si 'fun' si sa se integreze si bine in echipa, este destul de dificil", mai spune Lapusan.

