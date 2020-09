Ambasadorul SUA la Bucuresti: "Vremea industriei planificate de stat s-a incheiat intr-un esec cumplit"

"Vremea industriei planificate de stat s-a incheiat intr-un esec cumplit, iar promotorii ei au fost alungati de la putere acum 30 de ani. Tineti-i la distanta! Guvernul Orban recunoaste aceste valori si le pune in practica pentru a dezvolta Romania si pentru a o face mareata! Da, am mai spus-o, si voi continua sa o spun, aceasta este renasterea Romaniei!", a declarat Adrian Zuckerman, care l-a invitat apoi sa vorbeasca pe premierul Ludovic Orban , prezentandu-l cu formula "bunul meu prieten".Declaratia a fost facuta in cadrul evenimentului organizat de Ambasada SUA la Bucuresti, cu ocazia dotarii Politiei de Frontiera cu 50 de autospeciale Ford , personalizate si echipate special pentru actiuni de supraveghere."Aceste vehicule vor fi foarte utile Politiei de Frontiera si reprezinta primul pas in aceasta colaborare intre Guvern si compania Ford, care va trebui urmata de alti pasi in cadrul aceleasi cooperari", a afirmat premierul Ludovic Orban, vineri, la prezentarea acestor vehicule.La randul sau, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a explicat ca vehiculele "sunt incredibil de bine echipate pentru a creste eficienta operatiunilor Politiei de Frontiera", institutie care "reprezinta un partener esential al Departamentului de Justitie al SUA in combaterea traficului de persoane".Ford Romania va livra 50 de autovehicule special utilate pentru Politia de Frontiera. Avand la baza unitati Transit AWD, acestea sunt echipate de compania Pro Optica in autospeciale de supraveghere Artemis-Ro. Cele 50 de autovehicule vor fi livrate Politiei de Frontiera pana in februarie anul viitor.Citeste si: