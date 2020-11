ANAF va monitoriza tranzactiile de Black Friday

"Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile online de Black Friday, din acest weekend, precum si obligatiile fiscale care se vor naste in aceasta perioada de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vanzari. In acest context, Directia Generala Antifrauda Fiscala reaminteste si firmelor de curierat ca au obligatia legala a verificarii identitatii reale a vanzatorilor cu care incheie contracte pentru livrarea marfurilor", arata ANAF.Totodata, ANAF incurajeaza conformarea voluntara si le reaminteste tuturor persoanelor si firmelor care au avut venituri din vanzari online ca pot accesa facilitatile fiscale privind plata obligatiilor bugetare.De la inceputul operatiunii "Mercur", inspectorii ANAF au verificat clienti ai firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrari cu plata "ramburs", fara plata obligatiilor fiscale aferente, atat persoane fizice care au vandut online en-detail produse achizitionate angro, cat si persoane juridice care au achizitionat intracomunitar sau au importat bunuri, pentru care s-au emis bonuri fiscale sau facturi cu valori subevaluate catre cumparatori a caror identitate este dificil de verificat, apoi le-au comercializat prin intermediul platformelor on line cu livrare direct catre cumparatori.Citeste si: Metode simple sa te feresti de tepele de Black Friday: "In spatele multor magazine online nu se afla stocuri" Astfel, in perioada 1 septembrie - 6 noiembrie, inspectorii ANAF-Antifrauda au finalizat verificarile la 233 contribuabili care au efectuat comert electronic, fiind identificate abateri pentru sanctionarea carora au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 608.157 lei.De asemenea, au fost calculate impozite si taxe datorate in valoare totala de 15,7 milioane lei, iar pentru asigurarea recuperarii creantelor au fost instituite masuri asiguratorii in valoare totala de 7,63 milioane lei.Citeste si: Black Friday 2020 Care sunt cele mai mari si mai ciudate reduceri din acest an. Un avocat te invata la ce trebuie sa fii atent