Antreprenor la inceput de drum: ce trebuie sa stii inainte de a pune bazele unei afaceri

Nu este simplu sa incepi un proiect nou, chiar daca ai o idee care stii ca se poate bucura de succes. Sunt multe aspecte de care este important sa tii cont, iar printre cele mai importante decizii pe care va trebui sa le iei sunt cele legate de oamenii care vor face din echipa ce va transforma o idee intr-un business.Totodata, spatiul de birouri va conta foarte mult pentru crearea unei atmosfere de lucru prielnice, dar si siguranta datelor, atat ale clientilor, cat si ale angajatilor, este importanta. De aceea, este vital sa gasesti un spatiu de birouri care sa fie mai mult decat un loc in care oamenii vin la munca, ci unul confortabil, o a doua casa pentru angajati, in care ei sa vina cu placere. Si, pentru ca o bresa de securitate poate fi un eveniment care poate distruge o companie, chiar si una aflata la inceput de drum, este necesar sa iei masuri de protectie eficiente, printre care stocarea datelor pe servere HPE , pentru a te asigura ca ai parte de cele mai recente standarde de securitate, performanta si extensibilitate.Drumul de la o idee la o afacere concreta este unul anevoios. Sunt multe etape pe care un antreprenor trebuie sa le treaca pentru a incepe cu dreptul un business. Primul pas, si unul dintre cele mai importante, este sa faca o cercetare de piata amanuntita, pentru a determina daca ideea isi poate gasi locul printre celelalte businessuri din domeniu.Abia apoi trebuie intocmit planul de afaceri, care este pilonul de baza pentru o afacere. Acesta te ajuta sa iti faci o idee despre sansele pe care le ai si in cat timp vei putea reusi sa te afirmi pe piata, dar si sa convingi potentialii clienti sa investeasca in businessul tau.Crearea unei echipe competente, care sa isi doreasca sa ajute la cresterea afacerii, este inca un pas important pe care un antreprenor trebuie sa il ia. Atragerea profesionistilor si stabilirea unui mod de lucru eficient se numara printre prioritati.Managementul riscului este o alta preocupare pentru antreprenorii aflati la inceput de drum. Securitatea businessului este esentiala pentru a face o buna impresie si pentru a reusi sa atraga clienti. Un sistem de securitate eficient, pentru a proteja informatiile, trebuie sa fie printre primele lucruri pe care sa le pui la punct daca iti deschizi o afacere. Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) stabileste un standard global de protectie a datelor si se aplica in toate statele membre ale Uniunii Europene incepand din mai 2018. Ceea ce inseamna ca datele angajatilor, ale clientilor si ale colaboratorilor trebuie protejate.Investitia in servere HPE Leadtech te ajuta sa creezi o afacere digitala cu economie IT care se aliniaza la obiectivele de business.Nici numele companiei nu trebuie ignorat. Rezonanta acestuia te va ajuta sa te remarci pe piata de business. Numele ales trebuie sa reflecte optiunile de business si sa fie ideal pentru o afacere de succes. Gandeste-te la viitor si alege un nume de companie care sa poata deveni un brand usor de identificat.