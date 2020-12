Anul acesta, ofera echipei tale cadouri cu adevarat utile

Ai nevoie de un cadou util si adaptat contextului actual, care sa fie gata de trimis membrilor echipei, in toata tara.Timp pentru mai multe momente speciale in familie. Mai mult timp pentru hobby-uri si relaxare. Mai multa siguranta in rezolvarea tuturor lucrurilor pe care si le-au propus pentru finalul an. Mai mult timp pentru ceea ce isi doresc ei cu adevarat.Oferind echipei tale pachetul Employee Care - un cadou format din servicii de care cu siguranta vor avea nevoie in preajma sarbatorilor. Mai mult, acest cadou le poate ramane pe parcursul intregului an. Fiecare dintre membrii echipei va avea la dispozitie un asistent personal de fiecare data cand are nevoie de suport, astfel, isi vor putea folosi timpul pentru lucrurile cu adevarat importante.Consiergo a lansat pe piata primul pachet de servicii concierge destinate angajatilor. Employee Care este un pachet de beneficii ce include o gama larga de servicii, iar in perioada sarbatorilor:Impodobirea casei sau a gradinii de sarbatori - o sarcina care poate parea usoara, dar s-ar putea sa dureze o zi intreaga. Sau tot weekend-ul.Livrarea mesei de sarbatori acasa sau la parintii aflati in alta localitate.Organizarea unui mese cu un chef bucatar ce ar putea face din cina in familie un adevarat eveniment.Alegerea unor cadouri mai speciale pentru cei dragi - vouchere cadou pentru servicii concierge sau experiente legate de hobby-uri, precum lectii de golf sau sedinte de yoga cu trainerul preferat. Sau chiar o intalnire online cu o personalitate pe care o apreciaza.Consiergo se poate ocupa de toate in luna cadourilor, inclusiv de cumparaturile de sarbatori pentru membrii echipei si familiile lor - sau chiar livrarea unui brand impodobit, direct la usa.Acestea sunt doar cateva exemple din tot ce poate face Consiergo pentru echipa ta. Pachetul de beneficii Employee Care este un altfel de cadou de final de an. Unul cu adevarat util si unic pe piata din Romania.Citeste mai multe despre serviciile Consiergo pe pagina Employee Care sau ia legatura cu un reprezentant la 0737.410.000. CONSIERGO este prima companie full-service de tip concierge din Romania, cu un portofoliu impresionant de clienti, peste 150 de furnizori de top din toate domeniile, si expertiza internationala prin intermediul partenerilor din Paris, Monte Carlo si Londra.Compania ofera o gama variata de servicii premium de concierge, din domenii precum: Business & Personal, Lifestyle & Wellness, Casa & Administrativ, Recomandari Medicale si Turism & Evenimente.Cu o echipa cu peste 15 ani de experienta in aria de activitate si o abordare profesionista si personalizata a serviciilor, CONSIERGO si-a castigat aprecierea in randul clientilor sai, avand in portofoliu nume importante din Romania si din strainatate.