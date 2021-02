Aplicatie pentru alertare clienti - beneficii pentru clienti si utilizatori

Cu aplicatia mobila cu acces online non-stop, vei trimite alerte personalizate, vei gestiona un numar nelimitat de inregistrari, vei beneficia de un suport pentru clienti si de baze de date securizate. Aceasta este ceea ce face aplicatia pentru alertare clienti atat de eficienta. Aplicatia ofera rapoarte alerte SMS, rapoarte alerte email, export baza de date. Aceasta aplicatie este mereu actualizata si foloseste o tehnologie care ajuta statiile ITP. Accesul in aplicatia SOGA se face in baza unui abonament lunar/anual, serviciul fiind disponibil pe orice dispozitiv cu conexiune la internet. Aplicatia SOGA va ofera urmatoarele avantaje: evidenta clara a tuturor clientilor, trimiterea automata de alerte prin SMS pentru expirare valabilitate ITP/Tahograf/RCA/CASCO, fidelizarea clientilor existenti si atragerea de noi clienti. Investitia dumneavoastra este de aproximativ 1leu/masina alertata. Mai mult decat atat, puteti castiga timpul pe care l-ati fi pierdut pentru contactarea clientilor, deoarece, alertele SMS se trimit automat.Reprezetantul statiei ITP, la crearea contului in platforma SOGA, va introduce in baza de date toate infomatiile necesare pentru alertarea clientilor. Aceste date sunt necesare pentru a fi folosite in alerte. Selectarea alertelor se face o sigura data si doar la inceput, atunci cand configurezi contul. Aceasta aplicatie ofera un mod diferit si distractiv de a trimite mesaje pe telefon, care vor aduce doar beneficii, cum ar fi, cresterea increderii clientilor in statia ITP, alertarea in timp util fereste clientii de amenzi si chiar de ridicarea talonului (la depistarea in trafic a vehiculelor cu revizia ITP expirata). Aplicatia trimite automat un SMS catre persoanele de contact din baza de date, pentru a-i anunta ca trebuie sa faca ITP-ul sau tahograful, RCA-ul sau CASCO.