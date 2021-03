Avantajele principale ale unei camere frigorifice de restaurant

Ce este o camera frigorifica HoReCa?In cuvinte simple, o camera frigorifica este o unitate de stocare mare in care se poate controla temperatura interna, prin folosirea anumitor agenti frigorifici. Este asemanatoare dintr-un anumit punct de vedere cu un frigider sau o lada congelatoare, doar ca la o scara mult mai impresionanta. Aceste spatii pot fi folosite pentru a mentine temperaturile scazute peste sau sub limita inghetului, in functie de tipul de produse care necesita o depozitare la rece. Aceasta capacitate a camerei frigorifice de a mentine inauntru un climat prestabilit este extrem de utila in HoReCa, mai ales in acele unitati unde se prepara alimente in cantitate mare.O camera frigorifica este un must-have pentru orice unitate care nu mai considera ca echipamentele standard de refrigerare sau de congelare sunt suficiente. O astfel de dotare te scapa de obicei de problemele de extindere si chiar de fiabilitate. Profesionistii sunt de acord ca, daca se folosesc eficient, camerele frigorifice sunt extrem de versatile, au costuri reduse de functionare si de intretinere.O camera rece poate ajuta extrem de eficient angajatii sa mentina pastrarea diferitelor produse alimentare (materii prime, semipreparate, alimente finite) la o temperatura adecvata pe o anumita perioada de timp, sa le impiedice sa se contamineze.Principalele beneficii pe care le aduce o camera frigorifica:1. permit pastrarea alimentelor ce au nevoie de temperaturi scazute pe termen mediu si lung;2. asigura depozitarea alimentelor in conditii maxime de igiena;3. permite respectarea stricta a anumitor reglementari igienico-sanitare din domeniul activitatii HoReCa;4. sunt usor de instalat si chiar de modificat;5. sunt usor de folosit de catre personalul angajat.1. Camera frigorifica pastreaza produsele alimentare proaspete, pe termen mediu si lungPrincipalul beneficiu al unei camere frigorifice este acela ca pastreaza alimentele ce se depoziteaza proaspete.Restaurantele le folosesc sa depoziteze in interiorul lor diverse materii prime utilizate in bucatariile lor profesionale: carne, branzeturi si produse proaspete la temperaturi scazute, pentru a se asigura ca nu se strica sau putrezesc.Asadar, acest lucru se aplica si macelarilor si vanzatorilor de peste care comercializeaza carne cruda in mod regulat.Mai mult decat atat, se stie ca fiind cea mai ieftina, restaurantele folosesc in meniurile lor multa carne de pasare care, depozitata in conditii improprii, dupa doar doua ore nu mai este sigura pentru consum. O camera frigorifica este extrem de utila pentru a evita pierderile.2. Camera frigorifica asigura depozitarea alimentelor in conditii maxime de igienaIn perioada actuala, in care pandemia ne-a schimbat tuturor vietile, este mai important ca niciodata ca alimentele sa fie depozitate intr-un spatiu igienic, absolut sigur din punct de vedere sanitar. Camerele frigorifice sunt mai usor de intretinut decat alte sisteme frigorifice si, prin urmare, sunt cu mult mai pretabile de a fi curatate temeinic in comparatie cu alte echipamente frigorifice profesionale.3. Camera frigorifica permite respectarea stricta a reglementarilor din domeniul activitatii HoReCaExista reglementari privind depozitarea alimentelor pe care trebuie sa le indeplineasca toate restaurantele care sunt functionale.Evident, se refrigereaza alimentele perisabile numai pana la data de expirare a acestora.A avea o camera frigorifica permite ca regulile de baza stabilite prin normele legale sa fie indeplinite mai usor.4. O camera frigorifica este extrem de usor de montat de o echipa specializataProcesul de instalare este usor si accesibil, ceea ce inseamna ca restaurantele, ca si alte unitati HoReCa, pot incepe sa profite rapid de beneficii. In acest fel, pot avea clientii fericiti cu mancarea proaspata, reducandu-se foarte mult riscul de imbolnavire al acestora din cauza alimentelor pe care le comanda.5. Camera frigorifica este foarte usor de folosit de catre personalul angajatCamerele frigorifice ofera o gama larga de avantaje fata de echipamentele de racire standard. De la bun inceput, un sistem frigorific de acest gen poate fi construit pentru a raspunde in mod specific cerintelor individuale ale profesionistilor. Acest lucru mentine costurile de functionare reduse si asigura confortul in utilizare.Dimensiunea corecta a unei camere frigorifice o face cea mai buna alegere pentru bucatariile profesionale sau alte locatii, in care cantitati mari de produse alimentare trebuie depozitate la o anumita temperatura.Este, de asemenea, mult mai convenabil pentru personalul angajat sa foloseasca mai degraba camere frigorifice, decat frigiderele si congelatoarele profesionale traditionale, mai ales atunci, cand usa nu va fi deschisa si inchisa prea des. Camerele frigorifice sunt proiectate in asa fel, incat sa se minimizeze patrunderea caldurii si umezelii in interior.Vrei sa afli mai multe despre camerele frigorifice moderne? Te gandesti sa comanzi si tu o astfel de dotare? TC Romania Crown Cool te poate ajuta!