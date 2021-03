Avocat Dr. Daniel MOREANU: PUZ-urile de sector au fost suspendate pentru 12 luni - care sunt efectele juridice ?

In cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de vineri, 26.02.2021, ce a putut fi vizionata online pe retelele sociale, s-a votat suspendarea pentru o perioada de 12 luni a celor 5 Planuri Urbanistice Zonale pentru Sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6 ("PUZ-uri de sector"). Pentru Sectorul 1 nu a existat un PUZ de sector adoptat, astfel incat nu s-a pus problema suspendarii acestuia.PUZ-urile de sector au fost aprobate in perioada 2018-2020 (respectiv 2013 in cazul Sectorului 6), dupa cum urmeaza: Sector 2 - luna august 2020, Sector 3 - lunile ianuarie si decembrie 2019, Sector 4 - Zona de Sud - luna iulie 2018, Sector 5 - luna iunie 2020 si Sector 6 - lunile februarie si august 2020 pentru modificarea PUZ-ului Sector 6 din anul 2013.Care sunt principalele efecte ale suspendarii PUZ-urilor de sector timp de 12 luni?In primul rand, la nivelul Sectorului 6 s-au suspendat numai Hotararile Consiliului General de modificare, actualizare si, respectiv, rectificare ale PUZ-ului Sector 6 aprobat in anul 2013, modificat si completat in anii 2013, 2016 si 2017. Printr-o decizie a Tribunalului Bucuresti din luna noiembrie 2020 PUZ Sector 6 din anul 2020 a fost anulat si suspendat in prima instanta pana la solutionarea definitiva a cauzei ce se afla in prezent la Curtea de Apel Bucuresti in recurs. Astfel, PUZ Sector 6 aprobat in anul 2013, cu modificarile ulterioare, nu este supus suspendarii si, prin urmare, se aplica in continuare.In al doilea rand, PUZ-ul Sector 3 a fost partial suspendat inca din luna noiembrie 2019 (nedefinitiv) si definitiv din luna iunie 2020, iar ulterior anulat de catre Tribunalul Bucuresti la inceputul lunii februarie 2021 printr-o hotarare care nu este insa definitiva putand fi atacata cu recurs.In al treilea rand, pentru toate PUZ-urile de sector au circulat mai multe proiecte de Hotarari de suspendare (spre exemplu: suspendare pentru 2 ani, suspendare pentru 3 luni), insa in urma amendamentului inaintat de initiatorul Primarul General al Municipiului Bucuresti in data de vineri, 26.02.2021, au fost votate si aprobate un numar de 5 Hotarari de suspendare ale PUZ-urilor de sector pentru o perioada de 12 luni care au urmatoarele principale consecinte:(i) data de 5 martie 2021 de la care se aplica suspendarea aflata in proiectele de Hotarari a fost eliminata, astfel incat suspendarea opereaza de la data aprobarii celor 5 Hotarari de suspendare;(ii) in termen de 90 de zile Primarul General va comunica public neconcordantele legale identificate in cele 5 PUZ-uri de sector, urmand ca ulterior sa fie organizate dezbateri publice;(iii) pentru a clarifica anumite aspecte aparute in spatiul public autorizatiile de construire / desfiintare emise nu sunt afectate de suspendarea de 12 luni a PUZ-urilor de sector, intrucat aceasta se aplica numai pentru viitor, iar nu retroactiv;(iv) in plus, suspendarea nu se aplica certificatelor de urbanism in scop de autorizare si nici autorizatiilor de construire / desfiintare aflate in curs de emitere care vor fi guvernate in continuare de PUZ-urile de sector suspendate. Asadar, proprietarii / dezvoltatorii care au obtinut certificate de urbanism in scop de autorizare sau au depus documentatia de obtinere a autorizatiei (construire sau desfiintare) vor beneficia in continuare de prevederile PUZ-urilor de sector suspendate.In ce masura documentatiile de urbanism aprobate anterior PUZ-urilor de sector suspendate vor mai putea fi aplicate, care sunt documentatiile de urbanism ce vor fi aplicate pe durata suspendarii sau care este situatia cererilor de emitere a certificatelor de urbanism in scop de autorizare depuse insa nesolutionate reprezinta elemente ce pot fi analizate in concret, dupa caz.Dr. Daniel MOREANU este avocat reprezentand pe parcursul carierei companii internationale si romanesti de top. In prezent coordoneaza activitatea MOREANU Law ( www.moreanulaw.com ) o firma de avocatura dinamica din Bucuresti cu expertiza extensiva in urmatoarele domenii: Drept Imobiliar si REIT-uri, Fiducii si Trust-uri, Drept Corporativ si Insolventa, Fuziuni si Achizitii, Litigii, Drept Bancar si Finantari, Dreptul Muncii, Contracte Comerciale, Protectia Datelor cu Caracter Personal si G.D.P.R. si Mosteniri Nationale si Internationale.Daniel MOREANU este Doctor in Drept cu cea mai inalta distinctie, summa cum laudae, autorul unei lucrari care analizeaza institutia Fiduciei si a Trust-ului, precum si a numeroase articole de specialitate in presa juridica si de business.