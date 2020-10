Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"In urma unei noi comunicari primite in cursul zilei de ieri, in ceea ce priveste redeschiderea cu intarziere de inca trei zile a Aeroportului International din Bacau, dupa lucrarile de modernizare ale acestuia, Blue Air anuleaza zborurile planificate cu plecare de pe aeroportul din Bacau in perioada 9 - 12 octombrie 2020, conform comunicarii primite", a informat compania.Aeroportul Internatioal din Bacau a fost inchis pentru modernizare urmand sa fie redeschis initial pe data de 30 septembrie. O prima amanare a avut loc pana la data de 5 octombrie, iar ulterior pana la data de 9 octombrie."In tot acest timp Blue Air a pus la dispozitie transport cu autocarul pentru pasagerii afectati care au dorit sa calatoreasca de pe aeroportul din Suceava", precizeaza compania.Toate zborurile programate cu plecare incepand din 12 octombrie de pe Aeroportul International din Bacau raman disponibile pentru pasageri fara nicio modificare in programul acestora.Clientii afectati de aceste noi anulari vor avea optiunea de a alege un zbor cu plecare din Bucuresti, daca este disponibil in aceeasi zi. Blue Air va putea organiza transport cu autocarul daca vor exista pasageri care opteazaa pentru aceasta optiune.In cazul in care pasagerii nu vor alege sa calatoreasca de pe aeroportul din Bucuresti, vor avea la dispozitie schimbarea gratuita a zborului la o data ulterioara imediat ce se va redeschide Aeroportul din Bacau sau vor putea solicita rambursarea in portofelul electronic Blue Wallet, atasat contului de pasager de pe site-ul flyblueair.com.Aceste doua optiuni sunt disponibile direct pe site in Sectiunea "Status Rezervare", iar alegerea poate fi facuta direct pe site de catre fiecare pasager."In cazul in care niciuna dintre optiunile enumerate nu este aleasa de pasager, acesta poate solicita rambursarea sumei aferente pretului platit pe biletul de avion. Echipa Blue Air face toate eforturile pentru a putea onora aceste rambursari in numerar, totusi acest lucru poate dura mai mult avand in vedere intarzierea punerii la dispozitie a fondurilor aferente creditului garantat aprobat precum si reducerii cererii de zbor ca urmare a noilor restrictii de calatorie", precizeaza compania.Compania Blue Air mai anunta ca este hotarata sa isi consolideze pozitia de lider in Bacau si sa lanseze zborurile noi anuntate ce vor fi operate de la baza din Bacau imediat ce este posibil.