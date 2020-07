Burger King vrea sa se extinda in Romania si sa faca angajari: "Nu va fi usor, insa odata cu deschiderea unor noi restaurante vom oferi si posibilitatea unor noi locuri de munca"

Alan Laughlin, presedinte Burger King CE - AmRest, a declarat pentru News.ro ca inainte de pandemie, compania isi propusese deschiderea a sase noi restaurante, iar o parte dintre aceste proiecte sunt deja incepute si spera sa le deschida in aceasta jumatate a anului."La inceputul acestui an, inainte de pandemie, ne propusesem deschiderea a sase noi restaurante. Am luat in calcul la momentul respectiv si expansiunea in alte orase mari din afara Bucurestiului. O parte dintre aceste proiecte sunt deja incepute si speram sa le deschidem in aceasta jumatate a anului. Nu avem o data sigura, deoarece depindem si de evolutia lucrurilor la nivel national/international, de factorii externi care nu tin de noi. Insa, ne bucuram pentru ca am reusit sa deschidem un nou restaurnat chiar in plina pandemie, cel din Piata Universitatii. Ne ambitionam sa facem posibila deschiderea unui numar cat mai mare anul acesta. Stim ca nu va fi usor, insa suntem de parere ca este important sa sustinem economia, iar odata cu deschiderea unor noi restaurante vom oferi si posibilitatea unor noi locuri de munca, atat de cautate in aceasta perioada", a declarat pentru News.ro Alan Laughlin, presedinte Burger King CE - AmRest.El vorbeste si despre deciziile luate in aceste luni in care pandemia a lovit puternic industria QSR/HoReCa."La inceput, in starea de urgenta, am fost nevoiti sa inchidem toate restaurantele. Nu a fost un moment usor, insa am stiut ca viteza timpului de reactie este cruciala. Ne-am reorganizat, am cautat solutii iar apoi le-am si implementat rapid. Astfel, am inceput sa ne concentram pe zona de food delivery, take away si, mai apoi, cand lucrurile au devenit oarecum mai relaxate, am oferit si serviciul de pick-up. In acest moment ne bucuram de rezultate bune, ca urmare a mobilizarii noastre rapide - in cele trei luni am reusit sa avem aproximativ 60.000 de comenzi inregistrate si 15.000 de Whopper burgeri vanduti. Sunt cifre care ne bucura si vrem sa ne mentinem pe un trend ascendent. Intr-adevar, nu stim ce urmeaza si nu putem prevedea, dar am invatat in aceasta perioada cat de important este sa nu iti abandonezi niciodata clientii. Oricate obstacole ar fi de trecut, acestia merita cele mai bune servicii si totodata sa se simta in siguranta", spune Alan Laughlin.Compania a deschis lunile trecute un nou restaurant, in zona Piata Universitatii din Bucuresti."Daca am reusit sa facem aceasta inaugurare intr-un context nefavorabil, suntem optimisti ca vom putea continua astfel si cu urmatoarele. Pe scurt, ne-am adaptat si am actionat in consecinta, iar rezultatele nu au incetat sa apara", afirma el.In cele trei restaurante deschise, compania are 100 de angajati."In acest moment, suntem bucurosi ca am reusit sa pastram toata echipa intreaga si nu avem niciun angajat in somaj tehnic. E o realizare pentru noi si am facut tot posibilul pentru a ne pastra pana in acest moment in formula completa", precizeaza Laughlin.Compania va continua sa faca angajari."Cel mai probabil vom face noi angajari anul acesta, odata cu noile deschideri de restaurante. Vom continua procesul de recrutare in Bucuresti, ca urmare a procesului de expansiune pe care ni l-am propus pe piata din Romania. Reamintim ca oferta noastra salariala porneste de la 1.750 lei net (2.950 lei brut) pentru lucratorii din restaurante (Crew Members) si 2.500 - 3.800 lei net (4.250 - 6.500 lei brut) pentru manageri", mai spune reprezentantul companiei.Alan Laughlin vorbeste si despre impactul financiar al pandemiei de COVID-19."La inceput a fost un declin, bineinteles. Restaurantele chiar au fost inchise timp de trei zile. Asadar, in acea perioada incasarile au fost zero. De asemenea, dintre cele trei restaurante, doua sunt situate in mall-uri, iar aici am depins si depindem in continuare de reglementarile impuse de centrele comerciale si autoritati. Insa noi ne-am adaptat rapid iar odata cu implementarea noului plan ce a inclus o concentrare majora pe livrarea acasa, lucrurile au mers pe un trend ascendent. Si pentru ca livrarile au mers foarte bine, ne-am dorit sa facem o campanie dedicata curierilor pentru a le multumi pentru eforturile depuse din timpul pandemiei. Astfel a luat nastere campania #IsolationLookWhopper, prin care am oferit curierilor, in perioada 7-11 iulie, un Whopper burger gratuit la fiecare comanda inregistrata. Noi suntem in continuare atenti si urmarim cu interes tot ce se intampla pentru a fi pregatiti. Putem spune ca in acest moment ne mentinem un echilibru", afirma acesta.Alan Laughlin spune ca pentru mediul de afaceri ar fi de ajutor o prognoza, sa stie din timp ce urmeaza sa se intample."Suntem constienti ca trebuie sa fim in continuare atenti si precauti. Intelegem ca a fost o criza neasteptata si cu siguranta nemaintalnita si apreciem eforturile depuse de catre autoritati. Consideram vor fi luate cele mai bune decizii. Pentru mediul de afaceri ar fi de ajutor o prognoza, sa stim din timp ce urmeaza sa se intample, pentru a ne putea pregati. Mai ales ca si noi punem sanatatea clientilor si angajatilor nostri pe primul loc de aceea am luat toate masurile necesare, recomandate de autoritati, pentru a ne proteja clientii", mai spune el.