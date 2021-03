Cabinet Lichidator - solutii optime pentru antreprenori

Inchidere firma (insolventa, lichidari ) - acestea sunt de altfel principalele arii de activitate. Daca nu va preocupati de toti pasii legali pentru a inchide, radia si lichida o firma intampinati probleme pe termen lung, de la imposibilitatea de a mai deschide o firma pana la imposibilitatea de a va asocia in una.

Reorganizari, fuziuni, dizolvari. Procedurile pentru astfel de actiuni pot fi destul de complexe, dupa caz. Dar daca doriti sa incheiati activitatea unei firme pentru a activa cu alta, sub o alta forma, toata procedura juridica va fi realizata etapizat de cei de la Cabinet Lichidator.

Administrator judiciar - administrarea afacerilor de catre un specialist. Pentru acest lucru veti avea nevoie de un personal autorizat si cu experienta in domeniu.

Expertize si evaluari de patrimoniu, organizarea de licitatii de asemenea.

Cabinet Lichidator este o solutie care vine in ajutorul persoanelor, in a-i ajuta sa maximizeze valoarea pe care trebuie sa o recupereze prin vanzarea bunurilor pe care societatea le detine.Aceasta procedura de lichidare judiciara intervine atunci cand o societate comerciala nu isi mai poate plati datoriile catre anumiti sau diversi creditori. Cabinet Lichidator ne ofera posibilitatea de a alege sa ne incetam activitatea intr-un mod controlat, pentru a reduce pierderile si de a conserva eventualele active.Totodata, Cabinet Lichidator pune la dispozitia clientilor posibilitatea de a recupera o suma cat mai mare din creante si din bunurile obtinute. Experienta vasta in domeniu, contribuie in a rezolva si a sprijini in astfel de situatii pe oricare dintre noi.Cu Cabinet Lichidator putem gasi orice solutie optima la problemele sau intrebarile pe care le avem. Lichidarea firmei nu va fi un proces foarte sofisticat daca apelam la un profesionist in acest domeniu.Mai mult decat atat, juristii din cadrul cabinetului pot fi alaturi de viziunea afacerii pe care o detinem, venind cu solutii optime pentru a lua cele mai benefice decizii pentru noi si pentru afacerea noastra.Colaborarea incepe cu partea informativa si continua cu cea de punere in aplicare a legilor. Spre exemplu pentru cei care au nevoie de un practician in insolventa pentru procedura de lichidare voluntara trebuie sa stie ca dureaza 3 luni si vor exista 4 etape, dar conditia este ca datoriile sa nu depaseasca 5.000 de lei.Totodata, procedura de insolventa simplificata care se deruleaza in cadrul Tribunalului, dureaza aproximativ 1 an in cazul in care nu exista bunuri spre valorificare.Cabinet Lichidator activeaza in Bucuresti. Pentru cei care au nevoie de servicii juridice complete si complexe pot fi solicitate informatii sau chiar detalii despre colaborare direct din pagina oficiala. Consultanta este gratuita.Descoperiti mai multe din cadrul paginii oficiale sau prin contact cu echipa:office@cabinetlichidator.ro+4 0770 417 373.