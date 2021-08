Campanii “Summer Sales” - Cum sa Cresti Rapid Vanzarile in Retail si eCommerce

Trimiti SMS-uri in masa, simplu si rapid, prin intermediul platformei SendSMS, accesibila online, 12/7, de oriunde din lume.

Nu ai nevoie de programator, webdesigner si nici chiar de copywriter. Un mesaj scurt despre promotie si un Short URL catre website sau adresa magazinul fizic sunt adesea suficiente.

Daca iti doresti campanii mai persuasive, afla ca poti trimite notificari RCS cu continut media imbogatit (fotografii, videoclipuri, audio si carusele), oferind o experienta interactiva clientilor.

Poti crea mesaje targetate pentru grupuri specifice de utilizatori - segmentezi in functie de varsta, gen, localitate s.a.m.d.

Mai mult de atat, prin Vodafone avem posibilitatea de a filtra destinatarii mesajelor in functie de locatia in care se afla la un moment dat. De exemplu, un client care se afla intr-un mall monitorizat primeste un SMS despre o promotie a unui magazin din acel mall.

Tot prin Vodafone, avem posibilitatea de a lansa campanii IVR (robot telefonic care suna persoanele targetate), cat si posibilitatea de a trimite e-mail celor ce si-au dat acordul pentru acest lucru.

Returul asupra investitiei este excelent. Campaniile SMS sunt cele mai ieftine campanii de marketing.

Ai acces la statistici in timp real: cate persoane au citit SMS-ul, cate au dat click pe link s.a.m.d.

48% dintre consumatori ar prefera sa primeasca mesaje de loialitate prin SMS;

50% dintre consumatori efectueaza achizitii directe dupa ce li s-a trimis un SMS “branduit” cu un cupon de reducere;

Consumatorii care primesc mesaje de marketing prin SMS sunt cu 40% mai inclinati sa efectueze o achizitie;

Voucherele livrate prin SMS au rate de folosire de 10 ori mai mari decat cele de pe flyere;

Utilizarea de linkuri scurte, branduite, in campaniile de mobile advertising ajuta la imbunatatirea conversiilor cu pana la 34%;

75% dintre mileniali prefera sa primeasca notificari prin SMS privind promotiile.

Esti in curs de a lansa sau ai dat deja startul campaniei “Summer Sales”? Vrei sa afli cum sa-ti imbunatatesti campaniile de reduceri?Cand spui “reducere” ssau „promotie” deja ai acaparat atentia multor consumatori. Nu mai trebuie sa vii cu argumente in plus.Si tocmai aceste tipuri de strategii de vanzari se preteaza perfect campaniilor publicitare prin SMS.Nimeni nu refuza comunicarea prin SMS daca mesajul si continutul sunt relevante!Dar ce faci daca nu ai o baza de date generoasa cu numere de telefon? Apelezi la serviciul Mobile Advertising pe bazele operatorilor Gsm.In parteneriat cu operatorii GSM, sendSMS.ro te ajuta sa realizezi si sa transmiti campanii SMS Marketing catre baza de date de clienti Vodafone si Orange Romania, segmentata si filtrata dupa criteriile specificate de tine.Serviciul Mobile Advertising pe Bazele Operatorilor Gsm - cel mai rapid si eficient mod de a creste vanzarile si de a fideliza clientii.Pentru companiile din Retail si E-commerce care n-au o baza de date cu numere de telefon, Mobile Advertising pe bazele operatorilor este instrumentul suprem in materie de publicitate!Conform statisticilor MobileMonkey,