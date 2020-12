Carcasa care iti protejeaza businessul

Sunt companii care au inteles foarte bine ce actiuni trebuie sa intreprinda in vreme de pandemie si sunt pregatite constant sa raspunda provocarilor dvs. de afaceri, oferind suport si sustinand exigent regulile impuse in aceasta perioada dificila.A avea un cititor de coduri de bare este esential pentru digitalizarea oricarei afaceri, indiferent de domeniul de activitate, sector si industrie. Foarte usor de utilizat, cititoarele de coduri de bare au dezvoltat noi tehnologii, astfel ca prin simpla conectare a scanerului la un computer, procesul de scanare poate fi un proces extrem de rapid si sigur. Pentru a alege modelul perfect, trebuie sa va puneti cateva intrebari: Unde va fi localizat? De cate ori va fi folosit? Ce tipuri de coduri de bare va trebui sa citeasca? Puteti ramane conectat permanent la un computer? Cu toate raspunsurile, va fi mai usor sa gasiti cititorul potrivit pentru nevoile dvs. de afaceri.In conditiile actuale, din pacate, este nevoie mai mult ca oricand, de mai multa siguranta si protectie. Din fericire acest lucru este posibil cu ajutorul scanerelor cu carcasa dezinfectanta. Total Technologies, cu 28 de ani de inovatie pe piata solutiilor digitale, are o gama larga de produse pentru companii, inclusiv cititoare coduri de bare de diferite tipuri si tehnologii. Compania ofera o serie de modele de scanere disponibile cu carcase dezinfectante. Aceste modele pot fi curatate in mod regulat cu o mare varietate de solutii de curatare fara a va deteriora produsul. Unul din produsele oferite de companie este modelul Voyager Extreme Performance 1470g. Acesta este renumint in industria de scanare, ca fiind un bun cititor a codurilor de bare traditionale si ecrane digitale. Mai mult, este folosit cu succes chiar si pe codurile de bare deteriorate, cu dificultate de citire. In plus, este sustinut de o garantie de 5 ani pentru modelele cu cabluri si o garantie de 3 ani pentru cele fara fir.In alegerea dispozitivului potrivit pentru afacerea dvs. este esential sa se cunoasca foarte bine utilitatea acestuia si sa se tina cont de specificul domeniului de activitate al companiei. Cu toate optiunile care exista astazi, este important sa gasiti solutia perfecta, in conditii de maxima siguranta si protectie.