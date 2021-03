Cat s-a schiat in Poiana Brasov de la inceputul anului 2021. Nu s-a simtit ca este pandemie

Conform sursei citate, de la 1 ianuarie, data la care au fost deschise primele partii, s-au inregistrat 1,31 milioane de treceri prin turnichete, in timp ce anul trecut, in perioada similara, cand nu existau restrictiile impuse de pandemie, inclusiv obligativitatea reducerii la jumatate a numarului de persoane transportate de instalatiile pe cablu, numarul acestora a fost de 1,39 milioane.Anul acesta, zilele cele mai aglomerate in Poiana Brasov s-au inregistrat in februarie, pe data de 3, si in weekendul 19-21, cu peste 30.000, respectiv, aproape 100.000 de treceri.Primaria Brasov a mai anuntat ca, incepand cu data de 2 martie tarifele pentru transportul pe cablu s-au redus cu aproximativ 50% in timpul saptamanii, urmand ca, de saptamana viitoare, aceasta reducere sa fie valabila si in weekend.