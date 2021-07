Cauți echipamente HORECA profesionale? IdeaIinox vine cu soluții optime de utilare!

Mașini de gătit

Compania este unul dintre jucătorii de top în domeniul producerii și comercializării de utilaje alimentare profesionale. Aceasta te poate ajuta cu o ofertă generoasă de echipamente profesionale de bucătărie. Cea mai mare parte a acestor echipamente sunt produse în România și se pot distribui rapid prin intermediul serviciilor de transport. Descoperă și tu cum poți achiziționa eficient și repede utilajele de bucătărie profesionale pe care le dorești!În funcție de profilul și de serviciile oferite de compania ta, poți alege dintr-o gamă variată de echipamente HORECA profesionale de cea mai bună calitate. Există o mulțime de soluții de utilare și de echipare a diferitelor incinte alimentare. Producătorul îți poate prezenta la cerere și propuneri de soluții ideale de utilare a spațiilor, proiectate în format 3D. Utilajele comercializate respectă cele mai noi și riguroase norme de flux tehnologic și de igienă. Inoxul are avantajul că este un material rezistent, care se poate curăța cu ușurință. În plus acesta este antiseptic, nepermițând dezvoltarea bacteriilor sau altor germeni.Idealinox produce o gamă completă de echipamente profesionale pentru industria alimentară. Aceste echipamente sunt concepute pentru a fi utilizate în: hoteluri, restaurante, catering, pizzerii, rotiserii, baruri, cafenele, patiserii, fast-food-uri, măcelării, carmangerii, magazine alimentare, spitale, spălătorii etc. Dacă și tu ai nevoie de anumite tipuri de echipamente bucătării profesionale, poți consulta catalogul de produse afișat pe site-ul companiei.Odată alese produsele poți solicita o ofertă personalizată. Nu trebuie decât să completezi un formular online cu datele firmei tale și să-l trimiți apăsând butonul solicită ofertă. Livrarea se face rapid, în maxim 48 de ore. Compania se asigură că echipamentele sunt funcționale, ambalate corect și sunt transportate în siguranță.Utilajele pot fi livrate oriunde în țară. Dacă alegi transportul prin curier, se percepe un cost ce ține cont de distanța de parcurs, sau de volumul produselor din comandă. De asemenea, costul include taxa de timbru verde, în funcție de echipamentele electronice comandate. Beneficiază astfel de aparatură HORECA de cea mai bună calitate pentru oferirea unor servicii de top.Compania este specializată în fabricarea și distribuirea unei game complete și diverse de echipamente profesionale pentru industria alimentară. Poți alege din următoarele categorii de produse:Dacă dorești mai multe detalii referitoare la utilaje, poți contacta un reprezentant al companiei la numerele afișate pe site. Echipamentele pot fi vizionate și în cadrul showroom-urilor din București. De asemenea, dacă dorești să le ridici personal, o poți face tot de la showroom-uri sau de la depozitul firmei.Este important să achiziționezi cele mai bune utilaje alimentare, pentru a te asigura că oferi servicii la cele mai înalte standarde de calitate și de siguranță. Idealinox garantează pentru echipamentele comercializate și deține o experiență de cincisprezece ani în colaborarea cu diferite companii sau instituții din industria HORECA. Vizionează catalogul de produse de peși alege gama de echipamente HORECA profesionale de care ai nevoie! Beneficiază de calitate la cel mai înalt nivel!