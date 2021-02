Cauti o banda adeziva personalizata care nu se sterge? Maxoll este solutia de care ai nevoie

Suprafetele pe care se lipesc trebuie fie curatate astfel incat sa nu fie prafuite, sa fie uscate si sa nu prezinte resturi de substante antiadezive precum: silicon, parafina, ceara, grasimi sau alte substante de acest gen.

Sa se evite aplicarea pe suprafete care contin aditivi care reduc aderenta (silicon, parafina, ceara, Teflon sau plastifianti).

Benzile adezive trebuie sa se aplice pe suprafete netede si inchise (sa nu fie poroase).

Temperatura optima de aplicare se afla intre 20 grade si 30 grade C in atmosfera uscata. Pe cat posibil a nu se lucra sub 10 grade C. Temperatura de depozitare recomandata este 18 grade C si cca. 55% umiditate relative.

Consumabile: folie stretch, folie pretensionata, folie termocontractibila, folie agricola, banda adeziva, tuburi de carton, banda de legat, coltare de carton, butoaie de carton, saci polietilena, etc.

Utilaje de ambalat: cu banda adeziva (masini de sigilat cutii si masini de format cutii), cu folie stretch (orizontale, verticale, speciale), cu folie termocontractibila, cu banda polipropilenica si dispozitive manuale de ambalat.

Un alt mare avantaj este faptul ca pot fi printate pana la 6 culori utilizand aceasta tehnologie noua, inovativa. Benzile din aceasta categorie sunt low noise, extrem de silentioase la derulare si, implicit, la utilizare.In prima faza, folia polipropilena biaxial orientata este imprimata in loturi mari de 600 pana la 1200 mm latime, apoi este aplicat si adezivul (acrylic, hot melt sau freezer) pe latura imprimata. Rola imprimata este apoi taiata pe role individuale.Aceasta tehnologie permite alegerea printurilor in intregime colorate si de asemenea ofera imprimare de o calitate foto superba, extrem de durabila in timp, net superioara imprimarii clasice.Imprimarea si realizarea de banda adeziva personalizata sandwich este potrivita in cazul cantitatilor medii, dar mai ales in cazul cantitatilor mari de role achizitionate.La cerere poate fi aplicat un strat adeziv mai mare de 25 gr/m2 sau folie BOPP de 32 de microni.Pretul pentru cliseul este de XX de Euro / culoare si se aplica doar o singura data, la deschiderea primei comenzi, ulterior utilizandu-se acelasi cliseu si automat, nemaifiind acest cost.Pentru o buna calitate a aderentei trebuiesc indeplinitec urmatoarele conditii:Aderenta maxima se atinge dupa 24 ore de la aplicarea benzii adezive; benzile adezive nu trebuie expuse solicitarilor deosebite (maxime) imediat dupa aplicare.Pentru a obtine cea mai buna valoare initiala de aderenta, este necesara exercitarea unei apasari suficient de puternice si uniforme asupra benzii.Maxoll ofera clientilor sai o vasta gama de consumabile si utilaje destinate ambalarii colective industriale, astfel:Cu o vasta experienta de peste 25 de ani pe piata din Romania, dar si cu multiple certificari si premii internationale, Maxoll garanteaza calitatea produselor si a serviciilor sale.