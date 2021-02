Cauti suport pentru business? ERP-ul ar putea fi solutia pe care o cautai

Dar ce inseamna ERP? Ce face un ERP? Ar putea un astfel de software sa aduca beneficii si afacerii dumneavoastra? Fara indoiala.ERP vine de la Enterprise Resource Planning, ceea ce inseamna ca o solutie ERP este, pur si simplu, un instrument software care ajuta companiile sa-si gestioneze procesele, de la finante si contabilitate, la achizitii, lanturi de aprovizionare, inventar, precum si sarcini de baza pentru resurse umane. In esenta, un ERP este un program centralizat care sustine functiile esentiale ale unei companii . Astfel, companiile il pot utiliza in diferite feluri, dar, in esenta, un ERP este solutia potrivita pentru a pastra toate datele esentiale ale unei organizatii intr-un singur loc."A avea un ERP inseamna ca aveti nevoie de un singur program pentru a urmari toate partile in miscare dintr-o organizatie, iar astazi exista variante de ERP flexibil, potrivit pentru tipuri diferite de afaceri, cum este si WizPro ", explica Dan Conete, Product Manager WizPro in cadrul Wizrom Software. "Avem clienti variati, de la cei din manufacturing, care folosesc WizPro ca sa planifice productia, la companii mai mici, dar cu volume mari de vanzari, spre exemplu, care folosesc ERP-ul pentru a genera propuneri personalizate, rapoarte anuale si trimestriale privind cheltuielile si chiar implementarea facturarii lunare.""In varianta cea mai simpla, putem spune ca un software ERP aduce 2 tipuri mari de avantaje: in prezent, un ERP va ajuta sa imbunatatiti eficienta afacerii dumneavoastra, iar in viitor, va va ajuta sa luati decizii mai bune", a completat Conete.Intr-o lume in care productivitatea se bazeaza pe conectarea lucrurilor, companiile au ajuns sa vada necesitatea de a avea un centru unic pentru informatiile lor despre afaceri, printr-o solutie care sa elimine nevoia constanta de a transmite informatii dintr-o parte in alta intre departamente. Astfel, un ERP le permite angajatilor sa utilizeze datele mai productiv si le elimina pe cele redundante, stocate in sisteme informatice diferite.Un ERP aduce, de asemenea, un plus de transparenta. El va ajuta sa obtineti o imagine de ansamblu mai clara asupra afacerii dumneavoastra, primul pas pentru a putea vedea aspectele care pot fi imbunatite si modurile prin care puteti creste eficienta activitatii. In plus, atunci cand veti dori sa duceti afacerea mai departe, un ERP va garanteaza ca veti lua decizii in cunostinta de cauza, solide din punct de vedere financiar."Fragmentarea datelor este o problema majora, mai ales atunci cand companiile incep sa se dezvolte", povesteste Dan Conete. "Ele au nevoie de un sistem care sa unifice datele si procesele, un sistem de baza pentru a gestiona toate procesele de afaceri, de la vanzari la resurse umane sau de la planificarea proiectului la finantare. Cu un ERP precum WizPro, o companie castiga o viziune clara, in timp real, a indicatorilor de performanta operationala si financiara, fara a fi nevoie sa caute si sa puna cap la cap date din mai multe sisteme."Astfel, daca doriti sa va dezvoltati afacerea sau pur si simplu sa gasiti o modalitate prin care organizatia dumneavoastra sa isi imbunatateasca fluxul de lucru, atunci un ERP ar putea fi raspunsul pe care il cautati.Chiar daca nu credeti ca aveti nevoie de un ERP in acest moment, daca aveti planuri de dezvoltare pe termen scurt, este important sa stiti ca va va fi mult mai usor sa puneti la punct acum infrastructura de care aveti nevoie decat sa va impovarati cu implementarea unui ERP atunci cand atentia dumneavoastra si a echipei este indreptata catre crestere. Solutiile ERP sunt extrem de scalabile, dandu-va posibilitatea sa incepeti de la ceva mic si apoi sa extindeti acoperirea solutiei odata cu extinderea companiei.