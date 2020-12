CBD2go - un concept nou!

CBD este prescurtarea de la cannabidiol. Este al doilea cel mai raspandit dintre ingredientele active ale canabisului. In timp ce CBD este o componenta esentiala a marijuanei medicale, acesta este derivat direct din planta de canepa, care este un var al plantei de marijuana. In timp ce CBD este o componenta a marijuanei (una dintre sutele de componente), ea insasi nu provoaca senzatia de euforie pe care consumatorii de marijuana o experimenteaza prin procesul de fumat.CBD are multe proprietati si este o substanta folosita in Statele Unite ale Americii ca medicina alternativa din plante pentru a remedia dureri precum cele de stomac, migrene, dureri menstruale si alte afectiuni.Tocmai de aceea, cei din spatele conceptului CBD2go au decis sa deschida prima cafenea de acest fel in Romania, mai precis in Timisoara, iar a doua inaugurare va fi in Bucuresti. Este prima cafenea CBD din Romania, un concept mult asteptat de persoane de toate varstele.Smoothies CBD, ulei CBD , dulciuri CBD si cafea CBD, produse normale care pot fi gasite in orice alta cafenea, numai ca acestea vor avea infunzii mici de CBD care pot varia de la 5%, 10% si 20%, in functie de produs si cerinta clientului. De asemenea, la cafeneaua CDB2go, clientii vor avea ocazia sa cumpere ulei CBD care are proprietati miraculoase, mai ales pentru dureri de cap, insomnii, stare de anxietate si efecte de recuperare rapida pentru cei care practica sport.Studii recente evidentiaza ca oamenii de stiinta au descoperit ca anumite componente ale marijuanei, inclusiv CBD, sunt responsabile pentru efectele sale de calmare a durerii.Corpul uman contine un sistem specializat numit sistemul endocanabinoid (ECS), care este implicat in reglarea unei varietati de functii, inclusiv somnul, pofta de mancare, durerea si raspunsul sistemului imunitar.Corpul produce endocannabinoizi, care sunt neurotransmitatori ce se leaga de receptorii cannabinoizi din sistemul vostru nervos. Studiile au aratat ca CBD poate ajuta la reducerea durerii cronice prin impactul activitatii receptorilor endocannabinoizi, reducerea inflamatiei si interactiunea cu neurotransmitatori.Mai multe studii la om au descoperit ca o combinatie de CBD si THC este eficienta in tratarea durerii legate de scleroza multipla si artrita. Acestei infuzii cu ulei de CBD pot fi solutia zilnica pentru situatiile stresante.Cafeneaua CBD2go este conceptul unor romani tineri, cu initiative noi si benefice pentru cei care vor sa gaseasca un plus de placere in ceasca de cafea sau intr-un pahar de smoothie. Marele avantaj al acestei substante CBD este natura sa, nefiind un rezultat obtinut intr-un laborator, ci rezultatul unei substante obtinute din plante naturale. CBD2go planuieste sa se extinda, iar optiunea de franciza este deschisa pentru toti antreprenorii care vor sa adopte conceptul de CBD2go franciza in toata tara!