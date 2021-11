Ce abilitati iti dezvolti in cadrul mentoratului WellCode? Pareri: ”Inainte nu aveam o traiectorie clara si sprijinul necesar!”

Programul de mentorat WellCode reuseste sa-i surprinda chiar si pe cunoscatori! Cursul lansat de Petru Trimbitas isi dovedeste eficienta chiar si in cazul celor care au cunostinte in domeniul programarii si doresc sa si le aprofundeze si sa faca performanta.

Dayana a marturisit ca decizia de a se inscrie in programul de mentorat WellCode a fost, cu siguranta, una dintre cele mai bune decizii luate de ea, pana acum: “WellCode este una dintre cele mai bune alegeri pe care am putut sa le fac, deoarece m-a ajutat sa inteleg cu adevarat ce inseamna programarea. Inainte sa intru in programul de mentorat, nu aveam o viziune foarte clara asupra programarii. Stiam doar ca vreau sa-mi aprofundez cunostintele”, a declarat Dayana in cadrul testimonialului postat pe pagina de YouTube WellCode Pareri.

Tanara a facut o comparatie intre nivelul de cunostinte de dinainte de inscrierea in cadrul mentoratului WellCode si nivelul atins pe parcursul acestuia: ”Daca ar fi sa fac o comparatie intre codul pe care-l scriam eu inainte si codul pe care-l scriu eu acum, pot sa spun ca diferenta este una foarte mare.”

Dayana subliniaza faptul ca, pe parcursul orelor de mentorat, si-a dezvoltat foarte mult gandirea logica, ceea ce a ajutat-o sa isi perfectioneze modul de lucru: ”In timpul programului de mentorat, mi-am dezvoltat foarte mult gandirea logica si am invatat cum sa abordez problemele si cum sa scriu cod cat mai curat. Aceste lucruri nu le puteam face inainte, din cauza ca nu aveam o traiectorie exacta si nici sprijinul necesar.”

Tanara a marturisit ca ceea ce a ajutat-o foarte mult sa evolueze a fost sustinerea continua de care a avut parte, pe parcursul mentoratului WellCode.”Faptul ca am avut pe cineva care sa ma ghideze si sa-mi ofere ajutor de fiecare data cand am avut nevoie a facut o diferenta mare. Pe langa tot sprijinul tehnic, am avut si sprijin din punct de vedere moral, care pe mine, personal, m-a ajutat foarte mult. M-a invatat cum sa lucrez eficient si cum sa abordez anumite situatii care ar putea sa-mi afecteze productivitatea”, spune ea.

”Ca o concluzie, pot spune ca WellCode mi-a oferit oportunitatea de a evolua si de a invata multe lucruri intr-o perioada foarte scurta. Recomand WellCode tuturor celor care vor sa invete programare si sa aiba rezultate concrete”, si-a incheiat Dayana testimonialul publicat pe pagina WellCode Pareri.

Ce este si cum functioneaza programul de mentorat WellCode?

WellCode este o platforma suport de teorie si practica, iar programul de mentorat este ca o carte interactiva. WellCode a fost fondat de Petru Trimbitas, in urma stagiilor la Google si Facebook pe care le-a urmat in Statele Unite ale Americii.

WellCode isi propune sa isi ajute cursantii sa invete… cum sa invete, iar rezultatele obtinute pana acum arata ca aceasta strategie functioneaza. Astfel, 95% dintre cei care au finalizat programul de mentorat WellCode lucreaza in IT.

In programul de mentorat WellCode, chiar si elevii rezolva probleme, dupa o structura foarte clara. Atat adolescentii, cat si adultii pot beneficia de o pregatire in functie de necesitate si de obiectivele stabilite. Astfel, cursantii vor intra in mindset-ul de persoana care isi doreste sa munceasca din greu in fiecare zi, pentru a-si atinge tintele stabilite.

In cadrul mentoratului WellCode nu doar ca vei invata sa scrii un cod bun, ci vei invata cum sa inveti, cum sa te raportezi la evenimentele din viata ta, cum sa treci peste esecuri si sa te mentii productiv, indiferent de situatie. Mai mult decat atat, mentorii WellCode te vor ajuta sa-ti dezvolti gandirea, astfel incat sa poti trece de interviurile tehnice, dar si softskills ca sa te poti angaja sau ca sa poti obtine un internship. La finalul programului de mentorat, vei reusi sa-ti programezi propria aplicatie.

Intra pe site, consulta oferta WellCode si urmareste testimonialele fostilor si actualilor cursanti, inregistrate pe paginile WellCode Recenzii si WellCode Pareri. Nu ezita si programeaza o sedinta de consultanta cu mentorii WellCode, astfel incat sa-ti formezi o imagine cat mai clara despre programul de mentorat. Da-ti sansa unei cariere in programare si transforma-ti visul in realitate!

