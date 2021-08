Ce drepturi ai dacă ești angajat în România

Potrivit Codului Muncii, un salariat are dreptul de a primi un salariu în schimbul activității depuse, în baza contractului individual de muncă. La stabilirea şi la acordarea salariului, este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. Angajatul român are dreptul la egalitate de șanse și tratament, inclusiv când vine vorba despre remunerația primită.Totodată, angajaților trebuie să li se asigure sănătatea și protecția sănătății. În cazul unui accident de muncă care poate reduce capacitatea de muncă între 20% și 50%, există dreptul de a cere compensații financiare angajatorului. Cuantumul se stabilește în funcție de gravitatea leziunilor, în limita unui plafon maxim de 12 salarii și e acordat o singură dată integral, fără să afecteze celelalte drepturi sau indemnizații.Persoanele care, din diferite motive, și-au pierdut capacitatea de muncă în proporție de 50% sau mai mult au dreptul la pensie de invaliditate. De acest tip de pensie pot beneficia cei care nu au limita de vârstă pentru pensionare, dar care nu-și mai pot continua activitatea din cauza stării de sănătate sau a incapacității de muncă.? Există trei grade pentru pensia de invaliditate: pensie de gradul I, pensie de gradul II și pensie de gradul III. Medicul stabilește gradul de invaliditate și acordă persoanei solicitante un punctaj, în funcție de afecțiunile și circumstanțele invalidității. Cuantumul pensiei de invaliditate se calculează înmulțind acest punctaj cu valoarea punctului de pensie la momentul respectiv.Unul dintre drepturile de care angajații pot beneficia este acela la repaus zilnic și săptămânal. Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de opt ore între schimburi. Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbătă și duminică.Totodată, angajații au dreptul la concediu de odihnă, anual, de cel puțin 20 de zile lucrătoare, în funcție de vechimea în muncă.Nu în ultimul rând, angajații au dreptul de a participa la programe de formare profesională. Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la astfel de programe cel puţin o dată la doi ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi, și cel puțin o dată la trei ani, dacă au sub 21 de salariaţi. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională sunt suportate de către angajatori.Acestea sunt doar câteva dintre drepturile de care beneficiază angajații în România. Cunoașterea beneficiilor unui contract individual de muncă le permite salariaților să își ceară drepturile și să lucreze în condiții optime.