Ce efecte are motivatia angajatilor asupra performantei si cum trebuie aceasta sustinuta

Un colectiv motivat si talentat va propulsa compania spre succes, prin dedicare si pasiune. Munca depusa de angajati trebuie sa se concentreze pe indeplinirea scopurilor mari ale companiei, dar si a celor personale. De aceea, angajatii vor avea nevoie de o posibilitate reala de a avansa si de a se dezvolta. Mai mult decat atat, pentru a mentine moralul ridicat in perioadele de criza, este important ca o companie sa ofere beneficii in plus sau sa aleaga variante mai bune ale beneficiilor deja existente. De exemplu, se pot oferi tichete de masa de valoare mai mare decat in prezent, pentru a-i sprijini pe angajati in perioadele mai grele. Orice companie va avea de castigat cu angajati care isi fac treaba in fiecare zi cu placere.O companie care ii ajuta pe angajati sa invete mereu ceva nou si le ofera posibilitatea de a aplica pentru alte posturi interne va reusi sa fidelizeze oamenii valorosi. Cei mai multi angajati care cauta sa devina mereu mai buni vor avea un impact pozitiv asupra progresului companiei, dar vor avea nevoie de o platforma de dezvoltare. Este important ca firmele sa deschida posibilitatile acestea, deoarece vor face mai usor fata la situatii imprevizibile, cu oamenii potriviti in posturile potrivite. Companiile pot include traininguri, cursuri de formare si practica pentru angajatii care isi doresc sa-si extinda experienta, chiar daca exista mereu posibilitatea ca acestia sa aleaga alte joburi.Angajatii care lucreaza in fiecare zi din pasiune si sunt motivati vor reusi sa comunice mai bine, iar acest lucru va ajuta la performanta generala. Echilibrul este cel care se instaleaza cand o companie lucreaza activ la bunastarea colectivului, iar incurajarea comunicarii atunci cand aceasta lipseste este la fel de importanta. Comunicarea trebuie sa existe in aceeasi masura si intre management si angajati, pentru ca cei din urma sa fie siguri ca toate lucrurile merg bine in compania pentru care lucreaza. Comunicarea poate fi incurajata prin sedinte saptamanale sau lunare, prin care managementul sau liderii de echipe discuta planurile de viitor cu angajatii. De asemenea, sesiunile individuale sunt la fel de importante, daca exista o dorinta adevarata ca angajatii sa fie incurajati spre mai bine.Motivatia angajatilor este esentiala in drumul unui companii spre succes. Daca ai o firma mica sau mai mare, acorda atentie acestor aspecte, mai ales in aceasta perioada. Pentru un viitor post-pandemie pozitiv din punct de vedere economic, toate companiile au nevoie de un sistem clar de motivare a angajatilor.