Ce este linia de credit si cum poate sustine dinamica afacerii tale?

O linie de credit este un acord intre o institutie financiara - de obicei o banca - si un client prin care se stabileste o suma maxima a imprumutului pe care clientul o poate accesa. Imprumutatul poate trage fonduri din linia de credit in orice moment, atata timp cat nu depaseste suma maxima (sau limita de credit) stabilita in contract.Toate liniile de credit constau dintr-o suma stabilita de bani care poate fi imprumutata dupa cum este necesar, rambursata si imprumutata din nou. Valoarea dobanzii, marimea platilor si alte reguli de creditare sunt stabilite de catre imprumutator. Unele linii de credit includ un tip de card de credit sau de debit. O linie de credit poate fi garantata (cu garantii personale, mobiliare sau imobiliare) sau fara garantii. Liniile de credit negarantate/nesecurizate au in mod obisnuit rate mai mari ale dobanzii.O linie de credit este un instrument financiar extrem de flexibil. Imprumutatii pot solicita o anumita suma, dar nu trebuie sa o foloseasca pe toata. Mai degraba, isi pot adapta tragerile din linia de credit la nevoile de moment si vor datora dobanzi doar pentru suma pe care o trag, nu pentru intreaga linie de credit. In plus, debitorii isi pot ajusta sumele de rambursat dupa cum este necesar, pe baza bugetului sau a fluxului de numerar. Acestia pot rambursa, de exemplu, intregul sold restant dintr-o data sau pot efectua doar platile lunare minime.O linie de credit este adesea considerata a fi un tip de imprumut numit credit revolving. Acest aranjament financiar permite debitorilor sa cheltuiasca banii, sa-i ramburseze si sa-i cheltuiasca din nou intr-un ciclu rotativ practic fara sfarsit.Liniile de credit non-revolving au aceleasi caracteristici ca si creditul revolving (sau o linie de credit revolving). Se stabileste o limita de credit, fondurile pot fi utilizate in diverse scopuri, dobanzile sunt taxate in mod normal si platile pot fi efectuate in orice moment. Exista insa o exceptie majora: creditul disponibil nu se completeaza dupa efectuarea platilor. Dupa ce platiti integral linia de credit, contul este inchis si nu mai poate fi utilizat din nou.Liniile de credit si cardurile de credit, sunt diferite de imprumuturile in rate, cum ar fi creditele ipotecare si auto. Liniile de credit constau dintr-o suma stabilita de bani care poate fi imprumutata dupa cum este necesar, rambursata si imprumutata din nou.In cazul imprumuturilor in rate, consumatorii imprumuta o suma stabilita de bani si o ramburseaza in rate lunare egale pana cand imprumutul este achitat. Odata ce un imprumut in rate a fost achitat, consumatorii nu pot cheltui din nou fondurile decat daca solicita un nou imprumut.Pentru persoanele fizice sau proprietarii de afaceri, liniile de credit garantate sunt atractive, deoarece de obicei vin cu o limita maxima de credit mai mare si cu rate de dobanda semnificativ mai mici decat liniile de credit negarantate.Liniile de credit nesecurizate sunt, de asemenea, mai dificil de obtinut si necesita adesea un scor de credit mai mare sau un rating de credit. Creditorii incearca sa compenseze riscul crescut prin limitarea fondurilor puse la dispozitia imprumutatului care pot fi imprumutate si prin perceperea unor rate mai mari ale dobanzii.Linia de credit este utila in momentul in care exista un decalaj permanent sau cvasipermanent intre incasarile si platile societatii, in vreme ce un imprumut clasic isi demonstreaza utilitatea in momentul in care exista o nevoie punctuala de bani.O linie de credit poate avea un impact major asupra scorului dvs. de credit. In general, daca utilizati mai mult de 30% din limita de imprumut, scorul dvs. de credit va scadea.O linie de credit poate fi privita si ca un credit rapid pentru companii care acum poate fi obtinuta si online Principalul avantaj al unei linii de credit este posibilitatea de a imprumuta doar suma necesara si de a evita plata dobanzilor la un imprumut mare.Acestea fiind spuse, debitorii ar trebui sa fie constienti si de posibilele probleme atunci cand contracteaza o linie de credit.Ratele dobanzii pentru liniile de credit sunt aproape intotdeauna variabile si variaza foarte mult de la un creditor la altul.Sanctiunile pentru intarzierea efectuarii platilor minime si pentru depasirea limitei liniei de credit pot fi severe (din punctul de vedere al penalitatilor financiare aplicate).O linie de credit deschisa poate invita la cheltuieli excesive.Utilizarea necorespunzatoare a unei linii de credit poate afecta punctajul de credit al unui imprumutat. In functie de gravitate, serviciile unei companii de top de reparatii de credit ar putea fi demne de luat in considerare.