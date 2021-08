Ce-i lipsește capitalismului românesc să concureze cu cel american

Dan Ioan Popp - antreprenor in serie, de profesie inginer automatist. A fost cofondator al BVB ca presedinte Broser SA, presedinte ARAI si al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, trainer IRECSON , profesor asociat ASE si a mai activat in domenii precum e-commerce (on-line shopping,on-line marketing, health & life-style consultancy),real estate development (CEO-Impact S.A, selling manager, trainer si coacher).

Problema este mai degrabă de... istețime. Voi incerca să dau un exemplu ipotetic simplificator:1. Să presupunem că studiem exploatarea a două echipamente identice (de exemplu, prese hidraulice) unul în SUA și altul în România, care sunt achiziționate de patroni cu același preț de 100.000 $!2. Patronul român lucrează 1 schimb, plătește 3 oameni cu câte 333 $ (total manoperă pe lună 1000 $) și produce lunar... 3000 de linguri din inox pe care le vinde cu 1 $; să zicem că profitul brut este de 1500$ (se scade manopera, materia primă, amortizarea și costuri de funcționare etc 3000-1000-300-200=1500).Deci patronul român rămâne cu 1500 $ și muncitorii cu 1000 $, proporția fiind 6 la 4.3. Patronul american produce capsule din inox pentru minibaterii de Litiu, lucrează în 3 schimburi, mai are adaugate și niște dispozitive de automatizare, dar lucrează cu cate 1om pe schimb pe care îl plătește cu 2000$, adică pe manoperă cheltuie 6000$ pe lună; într-o lună per schimb produce 33.333 de capsule de baterie, adică 100.000 capsule pe lună, pe care le vinde cu 0.12 $, adică încasează 12.000$ pe lună; profitul brut este de circa 4000$ (12.000-6000-1000-1000 ...am scăzut din venit manopera,materia primă și restul...)Patronul american rămâne cu 4000 $ și muncitorii cu 6000 $, adică proporția 4 la 6.Trebuie subliniat că (per capita) patronul român câștigă 1500 $, iar cel american 4000 $, iar muncitorul român câștigă 333 $, iar cel american 2000 $, adică de 6 ori mai mult... Dar dacă americanul folosește în loc de 1 presa 3 prese (deoarece el are cerere!), atunci va avea profit de 12.000 $, adică patronul american (pentru că este mai lacom...) poate câștiga de 8 ori mai mai mult decât cel român.Istețimea americanului constă în1. Organizarea producției - 3 schimburi2. Stimularea forței de muncă - salarii mai mari3. Aplicarea inovației locale - dispozitive4. Contactul cu piețe de desfacere mari si moderne (100.000 capsule pe lună pentru minibaterii de Litiu! sau mai mult).În plus muncitorul american este mai instruit și dedicat (lucrează în 3 schimburi)În concluzie, capitalistul isteț este conectat la inovații, produce mai multă plus valoare pentru el și o împarte mai mult cu angajatul, iar capitalistul... conservator produce mai puțin și își păstrează mai mult din puținul realizat.Prin cumulare, PIB-ul realizat de cei isteți este de 8 ori mai mare decât al... începătorilor.