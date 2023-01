Ce inseamna, de fapt, norocul in antreprenoriat

Fiecare antreprenor stie ca succesul necesita combinatia ideala dintre pregatire, experienta, timpul potrivit si noroc. Insa ultima dintre aceste conditii ale succesului, a fost intotdeauna greu de controlat. "A avut ghinion", este scuza cel mai des intalnita in esecul unei afaceri, in timp ce expresia opusa este folosita de competitorii invidiosi.

Acest concept al "norocului" este depasit, spune David McRaney, autorul lucrarii "You Are Not So Smart". "Am predefinit norocul in cultura noastra ca parte a unui basm: un lucru magic, eteric, nerational. Dar o astfel de abordare prestiintifica a norocului nu mai este valabila", a aratat McRaney, scrie Business Week.

In ultimul deceniu, unii observatori au inceput sa inteleaga norocul nu ca pe un fenomen aleatoriu, care nu poate fi controlat, ci mai mult ca pe un comportament pe care oamenii fericiti, de succes, il au, fie ca sunt constienti sau nu.

