Ce reguli trebuie respectate la redeschiderea restaurantelor. Autoritatile ar putea limita numarul maxim de clienti care se pot aseza la o masa

Patronatele spun ca odata cu venirea toamnei si scaderea temperaturii, restaurantele risca sa dea faliment daca raman deschise doar terasele.Proprietarii restaurantelor au propus ca localurile sa functioneze la jumatate din capacitate, urmand ca Guvernul sa decida daca la masa vor putea sta maxim patru sau sase persoane."Consider ca restaurantele se pot redeschide in interior dupa 1 septembrie, in anumite conditii", a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis.Tot miercuri, reprezentantiii industriei HoReCa au discutat cu premierul, Raed Arafat si ministrul Sanatatii Nelu Tataru Patronatele din industria ospitalitatii asteapta acum sa vada daca propunerile lor vor fi acceptate atunci cand va fi intocmit regulamentul." Vor fi restrictii care vor proveni din distantarea sociala, noi am propus sa folosim o masa, iar una sa fie interzisa a fi flosita.Capacitatea va fi redusa la 50% pentru aceasta faza.Purtarea mastii, conditiile de dezinfectare vor fi reguli absolut stricte. Am solicitat Ministerului Sanatatii sa avem acele impuneri ale legii in restaurante cu respectare normelor si cu penalizarea care sa mearga pana la suspendarea activitatii pentru operatorii care nu respecta regulile. Se vor purta masti in interior ca in restaurantele din tarile europene.Se va purta masca pana la asezarea la masa si evident la masa nu vei sta cu masca. Cand te ridici de la masa va trebui sa porti masca si este o normalitate. Industria HoReCa isi doreste sa functioneze sub restrictii. Clientii trebuie sa stie ca este sigur sa intre in restaurant", a declarat Dragos Petrescu, patron din industria HoReCa la iesirea de la discutii." Vor fi patru sau sase persoane la o masa. Noi am solicitat sa fie sase.Vor fi restrictii de timp si vom incepe cu restrictii de timp, dar care vor putea fi schimbate in functie de rezultatele epidemiologice.Premierul a promis public in ultimele doua zile aceasta data. Speram ca dansul sa ia aceasta decizie pe care a exprimat-o public.In prima faza, restaurantele vor functiona fara aer conditionat. Este important sa adresam reguli care sa puna in siguranta clientul nostru. In functie de evolutia epidemiologica vom putea lua alte masuri", a mai declarat Dragos Petrescu.O decizie finala va fi luata, insa, de Guvern.Domeniul HoReCa este in topul industriilor afectate de pandemie. Potrivit datelor de la Institutul National de Statistica, citate de stirile ProTV , cifra de afaceri a hotelurilor si restaurantelor a scazut cu 40 % in primele 6 luni ale anului.Iar numarul turistilor cazati in pensiuni si hoteluri este cu 60 % la suta mai mic fata de anul trecut. In spatele tuturor acestor cifre se afla sute de mii de oameni ale caror locuri de munca depind de supravietuirea acestora faceri.Sunt 400.000 de oameni in aceasta industrie.Citeste si: