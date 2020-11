Ce sunt mijloacele fixe si cum se amortizeaza?

Mijloacele fixe reprezinta imobilizari corporale care genereaza beneficii economice viitoare si sunt detinute de o entitate, pentru o perioada mai mare de un an. Din punct de vedere contabil, acestea pot fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, se pot inchiria catre terti ori pentru a fi utilizate in scopuri administrative. Din punct de vedere fiscal, legea stabileste o valoare de intrare in vederea incadrarii in categoria de mijloc fix. Prin urmare, valoarea individuala a unui mijloc fix trebuie sa fie egala sau mai mare decat plafonul de 2.500 de lei. In mod ideal, orice societate ar trebui sa detina doua registre pentru mijloacele fixe, unul contabil si unul fiscal.Intrucat exista o multime de denumiri ale bunurilor sau complexului de obiecte ce formeaza un mijloc fix a fost creat catalogul mijloacelor fixe , ce faciliteaza regasirea acestora si informeaza asupra duratei de utilizare a acestora. In acest sens, mijloacele fixe sunt clasificate in trei grupe:●Grupa 1 - Constructii●Grupa 2 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii●Grupa 3 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.In categoria mijloacelor fixe sunt incluse constructiile, instalatiile tehnice, mijloacele de transport, animalele si plantatiile, precum si terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora. De asemenea, sunt considerate mijloace fixe mobilierul, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorii umane si materiale, dar si alte active corporale, ca, de exemplu, avansuri ori imobilizari corporale in curs de executie.Nu sunt considerate mijloace fixe prototipurile, constructiile si instalatiile provizorii, padurile, sculele, instrumentele si dispozitivele speciale care se folosesc pentru fabricarea unor produse in serie sau la executarea anumitor comenzi. La fel, nu intra in categoria acestor bunuri motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel. Echipamentele de protectie si de lucru, imbracamintea speciala dar si accesoriile de pat nu sunt considerate mijloace fixe. Totodata, nu se inregistreaza ca mijloace fixe animalele care nu pot fi considerate adulte, cele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine.Firmele achizitioneaza mijloace fixe pentru a le utiliza o perioada mai mare de 12 luni si in scopul de a obtine avantaje economice pe toata durata de folosire. Asadar, este normal ca, in fiecare exercitiu financiar, sa fie inclusa o cheltuiala echivalenta cu beneficiile obtinute in urma utilizarii mijloacelor fixe. Amortizarea inseamna recuperarea treptata a cheltuielilor facute cu mijloacele fixe, pe intreaga durata de utilizare a acestora. Orice mijloc fix poate fi amortizat, daca indeplineste, cumulativ, mai multe criterii. In primul rand, bunul trebuie detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. In plus, acesta trebuie sa aiba o valoare fiscala mai mare de 2.500 de lei la data intrarii in patrimoniu si are o durata normala de utilizare de peste un an.Durata de functionare a unui mijloc fix este determinata conform catalogului mijloacelor fixe. Astfel, societatea poate alege in functie de bunul pe care il detine, un anumit numar de ani de amortizare din intervalul stabilit in catalog. Amortizarea liniara sau constanta presupune repartizarea uniforma a cheltuielilor cu amortizarea asupra duratei de utilizare, respectiv se imparte valoarea mijlocului fix la durata normala de functionare. Amortizarea degresiva incepe cu o valoare mai mare si se diminueaza treptat, amortizarea progresiva este inversa celei degresive, in timp ce amortizarea accelerata consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix.Amortizarea mijloacelor fixe se inregistreaza in contabilitate esalonat, asa ca nu afecteaza direct si imediat profitul societatii. Nu orice activ fix se amortizeaza. Fac exceptie mijloacele fixe care nu-si pierd valoarea in timp din cauza folosirii, asa cum sunt terenurile, lacurile, locuintele de protocol sau operele de arta.Sursa foto: https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA