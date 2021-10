Ce trebuie sa stii despre auditul PPC

Ce este un audit PPC?

Cei care detin afaceri care se desfasoara in mediul online doresc sa afle cum pot obtine mai mult din campaniile de marketing pe care le desfasoara. In acest sens, auditurile PPC realizate de o agentie specializata se pot dovedi a fi extrem de folositoare.

Un audit PPC este o analiza a unei campanii PPC (pay per click) menita sa determine cum ar putea fi optimizata pentru a obtine o rentabilitate mai buna a investitiei. PPC are un grad ridicat de complexitate, fiind realizat de o agentie la care lucreaza persoane cu experienta.

Chiar daca conturile sunt gestionate conform celor mai bune practici, exista sanse ca oamenilor sa le fi scapat ceva, mai ales daca s-a lucrat la cont de ceva vreme. In plus, lucrurile se schimba rapid cand vine vorba de aceste campanii. O strategie care a functionat ieri este posibil sa nu functioneze astazi. Google Ads a publicat 27 de functii si anunturi noi in primele sase luni ale anului 2020, iar in 2021 lucrurile nu au stat diferit, existand, de asemenea, schimbari. Au fost incluse functii noi, politici noi, versiuni noi, interfete actualizate, cai de invatare modificate, functii intrerupte si multe altele.

Pe langa toate acestea, au fost efectuate modificari in ceea ce priveste anunturile separate nejustificate, iar lucrul acesta reprezinta o mare schimbare. Acesta este motivul pentru care a tine pasul cu Google Ads, Microsoft Adverstising si alte platforme in care se desfasoara o campanie PPC, reprezinta un lucru esential pentru orice agentie.

De ce este important auditul PPC?

Auditul PPC este important deoarece ajuta o agentie de marketing online sa determine si sa rezolve ineficientele unei campanii PPC. Este vorba de probleme care ar putea irosi cheltuielile publicitare in campanii fara rezultate. Exista cateva scenarii in care un audit PPC poate veni in ajutor:

din punct de vedere tehnic, o campanie PPC functioneaza excelent, dar nu se mai obtin aceleasi rezultate – Ce s-a schimbat? Ce trebuie facut diferit?

campania PPC ofera rezultate foarte bune, insa exista dubii daca acestea ar putea fi si mai bune de atat – Ce oportunitati se pierd?

campania PPC este la inceput de drum, iar cei din agentie se straduiesc din greu sa obtina rezultate bune – De ce nu merge totul conform planului?

costurile campaniei PPC scapa de sub control – Cum pot fi eficientizate?

Pentru toate aceste scenarii, dar si pentru altele, un audit PPC reprezinta cel mai bun mod de a analiza campania si de a primi recomandari pentru imbunatatirea sa.

De asemenea, auditul PPC nu este avantajos doar pentru o agentie de publicitate si pentru clientii sai. Publicitatea slab directionata poate fi neplacuta pentru cei care efectueaza cautari. Iar cand o campanie de publicitate PPC este facuta bine, va fi mult mai apreciata. Mai mult, peste trei sferturi dintre utilizatorii internetului si motoarelor de cautare afirma ca anunturile de cautare platite le faciliteaza gasirea informatiilor pe care le cauta.

Cine poate face un audit PPC?

Un audit PPC examineaza toate retelele de publicitate digitala si efectueaza analize pentru a determina modalitatea prin care pot fi optimizate.

Auditul PPC bazat pe instrumente poate fi realizat de catre un consultant sau o agentie externa. Acest tip de audit utilizeaza instrumente bazate pe software, adesea in combinatie cu o forma de analiza umana. Este efectuat cel mai adesea de o agentie specializata, care poate oferi o opinie pertinenta. In majoritatea cazurilor, specialistii auditeaza campania PPC gratuit, apoi comunica recomandarile catre client, pe care le vor implementa percepand diverse tarife.

Auditul PPC extins este realizat tot de un consultant sau o agentie externa, care aduc o noua perspectiva asupra conturilor publicitare. Acestea trebuie sa acopere toate retelele si platformele principale de publicitate. Auditul PPC extins poate include: Google Ads, Microsoft Adverstising, Instagram, Facebook, Google Display & Video 360.

In general, auditul PPC pune un mare accent pe platforma Google Ads, datorita dominatiei sale pe piata. Google detine aproximativ 92% din piata motoarelor de cautare la nivel mondial. Prin comparatie, Bing are doar 3%, iar Yahoo, 2%.

