Ce trebuie sa stiti despre protectia muncii si siguranta angajatilor?

De ce este importanta protectia muncii si siguranta angajatilor?

Pastrarea angajatilor in firma pentru o perioada indelungata

Alinierea cu normele de protectie a muncii, conform reglementarilor legale

Crearea unui mediu sigur pentru imbunatatirea productivitatii

Protejarea reputatiei firmei in ochii clientilor, a concurentilor si a publicului larg.

Responsabilitatile de siguranta ale angajatilor

Oferiti muncitorilor instruire si instructiuni cu privire la siguranta

Oferiti angajatilor echipamente de protectie, cum ar fi masti, manusi, ochelari

Creati un mediu de lucru sigur, cu proceduri de siguranta pentru protejarea angajatilor

Asigurati-va ca angajatii nu sunt obositi mental si fizic

Asigurati-va ca programul de lucru nu afecteaza securitatea si sanatatea angajatilor.

Masuri de siguranta pentru protejarea angajatilor

Pastrarea suprafetelor de podea la birou libere si fara obstacole pentru a evita alunecarile

Informati si instruiti angajatii despre procedurile de evacuare in caz de incendiu

Instruiti personalul cu privire la ridicarea obiectelor grele

Faceti pauze frecvente, astfel incat vederea sa nu fie afectata in randul celor care petrec multe ore in fata calculatorului

Oferiti casti de protectie fonica pentru angajatii care lucreaza intr-un mediu foarte zgomotos.

Prioritizati siguranta in cultura organizatiei

Echipele de conducere ar trebui sa joace un rol important in punerea in aplicare a politicilor de siguranta

Amintiti angajatilor cat de importanta este implicarea lor

Luati in considerare feedback-ul pentru a evalua programul de siguranta.

Siguranta angajatilor este importanta pentru a mentine un mediu de lucru bun si sigur, pentru a imbunatati moralul si eficienta angajatilor care contribuie la randul lor la cresterea si profitabilitatea unei firme. Lipsa procedurilor de siguranta pentru angajati ar putea avea repercursiuni juridice si financiare. Instruirea in materie de siguranta, inspectiile periodice de siguranta si furnizarea de echipamente de protectie individuala adecvate fac parte din pachetul de siguranta al angajatilor.Asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanatos nu este considerata doar o masura de protejare a lucratorilor impotriva ranilor si bolilor. Masurile de siguranta scad de asemenea costurile ce antreneaza vatamarea si accidentarea angajatilor, reduc absenteismul si imbunatatesc moralul angajatilor. Pur si simplu, siguranta este critica pentru afaceri.Fiecare angajat ar trebui sa se simta in siguranta la locul de munca, iar acest lucru ar trebui inteles de fiecare angajator in parte, mai ales atunci cand vorbim de domenii foarte riscante cum este munca pe santier sau in conditii grele. In timp ce legea impune siguranta angajatilor, crearea unui mediu de lucru sigur imbunatateste productivitatea si incurajeaza angajatii sa aiba mai multa incredere in angajatori.Iata cateva responsabilitati pe care angajatorii trebuie sa le indeplineasca in mod regulat pentru a promova o cultura a muncii in conditii de buna siguranta:Crearea unui mediu de lucru sigur este la fel de importanta ca instruirea in materie de siguranta a angajatilor. Desi dispunerea unui sistem clar pentru protectia muncii este esentiala pentru automatizarea proceselor de siguranta, angajatorii trebuie sa creeze, de asemenea, un mediu de lucru optimizat pentru a preveni accidentele. Pentru a face din mediul de lucru o zona fara pericol, angajatorii trebuie sa ia masuri preventive. Cateva din ele sunt acestea:Totusi, liniile directoare si practicile de siguranta stabilite intr-un mediu de lucru functioneaza doar atunci cand angajatii participa si ei activ la toate acestea. Pentru a motiva angajatii sa creeze o cultura sigura, tineti cont de acest lucru:In cele din urma alegeti sa lucrati cu o firma care asigura servicii de protectie a muncii, pentru identificarea si eliminarea factorilor de risc care pot pune in pericol sanatatea angajatilor.