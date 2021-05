Cele mai importante 7 modificari ale ISO 9001: 2015

Inainte ca noul ISO 9001: 2015 sa apara in septembrie 2015, cele mai importante modificari ale standardului erau deja disponibile sub forma Proiectului standardului international (DIS). Este vorba despre urmatoarele 7 domenii de actiune care trebuie reconsiderate de catre cei responsabili de calitate, iar toti cei interesati de oferta certificat ISO 9001:2015 , ar trebui sa citeasca in continuare.In viitor, un sistem al calitatii trebuie integrat in alinierea strategica a organizatiei. Noul standard cere, de asemenea, ca toate companiile sa inregistreze problemele interne si externe (de exemplu, problemele juridice, tehnice, competitive sau sociale) ce influenteaza obiectivele, strategia si rezultatele sistemului de management.ISO 9001: 2015 necesita o definitie a partilor interesate relevante pentru sistem si cerintele acestora. Acestea pot fi, de exemplu, clienti, angajati, furnizori, parteneri de cooperare, unitati de cost etc. Noul standard extinde orientarea catre clienti aici pentru a include grupuri tinta suplimentare. In acest scop, compania ar trebui sa ia in calcul consecintele pe care partile le au asupra conformitatii produselor si serviciilor.ISO 9001: 2015 accentueaza abordarea orientata spre proces si pe cerinta unui management cuprinzator si sistematic al proceselor. Ceea ce este, de asemenea, nou este ca la definirea proceselor se determina urmatoarele: rezultatele asteptate ale proceselor, indicatorii de performanta pentru controlul proceselor, responsabilitatile si autoritatile, precum si riscurile si oportunitatile care ar putea influenta atingerea obiectivelor procesului.Ceva se intampla si in domeniul responsabilitatilor. ISO 9001: 2015 face managementul de varf mai responsabil pentru managementul calitatii. Acest lucru ar trebui sa fie responsabil pentru eficienta sistemului si sa consolideze alti manageri in rolul lor de conducere. Angajatii ar trebui sa fie distribuiti, instruiti si sustinuti astfel incat sa poata contribui la eficacitatea sistemului de management al calitatii.Cerinta pentru o gestionare sistematica a riscurilor si oportunitatilor a fost complet inclusa in ISO 9001: 2015. In viitor, companiile trebuie sa faca totul pentru a identifica analiza si evalua riscurile, sa planifice si sa implementeze contramasuri si sa monitorizeze eficacitatea acestora. Modul de a face acest lucru nu este specificat in ISO 9001: 2015.Cunoasterea este un factor crucial de succes in economia actuala. Revizuirea ISO 9001 ia in considerare acest lucru si necesita o abordare sistematica a cunostintelor. Aceasta include inregistrarea si mentinerea cunostintelor necesare pentru desfasurarea proceselor si punerea la dispozitia tuturor angajatilor. Noul ISO 9001 nu specifica modul in care trebuie implementat managementul cunostintelor.Un manual tiparit nu mai este absolut necesar si practicabil. Exista, de asemenea, modificari privind distinctia anterioara intre documente si inregistrari. Ele nu mai sunt diferentiate in acest caz. In schimb, vorbim despre informatii documentate ce urmeaza sa fie stocate in EDP.In rezumat, se poate mentiona faptul ca toate cerintele din partea conducerii superioare si a celor responsabili de calitate sunt in crestere si, poate in aceeasi masura, noul standard permite companiilor mai multa flexibilitate in implementarea sistemului in multe domenii. Managerii de calitate ar trebui sa foloseasca revizuirea pentru a dezvolta in continuare sistemele existente si pentru a pune la indoiala structurile existente. Acest lucru deschide drumul catre un sistem de management practic si tangibil, asigurand dezvoltarea companiei tale si indeplinind toate asteptarile clientilor si ale membrilor organizatiei.Indiferent de domeniul in care activitati certificarea ISO este necesara in conditiile de competitivitate ale pietei economice actuale. Certificarea ISO aduce imbunatateste imaginea in fata clientilor.Inca din anul 2010, IsoStandard certifica excelenta in Romania. Compania dispune de o echipa de auditori cu experienta in certificarea ISO nationala si internationala.Certificare ISO (Agentie de certificare) adresa: Soseaua Giurgiului 1, Bucuresti - Telefon 0728 522 552