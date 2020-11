Cele mai intalnite mituri legate de echipamentele de protectie

Compania Naprotect, un furnizor de echipamente prezent pe piata din Romania de peste 9 ani, ne ajuta sa clarificam unele mituri legate de echipamentele de lucru.Conform Naprotect, acest mit este adevarat, dar incomplet. Intr-adevar statul obliga angajatorii din domeniile cu expunere la riscuri sa ofere angajatilor echipamente de protectie corespunzatoare. Partea care lipseste din afirmatie este aceea ca echipamentele sunt necesare pentru a preveni si a limita accidentarile, asadar ele exista pentru ca punem sanatatea inainte de orice. E trist cand auzim cazuri de accidentari la locul de munca a unor angajati, care desi aveau echipamente, le tineau in vestiar.Naprotect: Ne confruntam si noi uneori cu aceasta opinie, credem ca aceasta deriva din lipsa de cunoastere a proprietatilor pe care le au echipamentele. Ca de exemplu: imbracamintea este confectionata din materiale cu rezistenta ridica, cusaturile sunt duble sau triple tocmai pentru a creste durabilitatea de utilizare. Croiul este si el important, producatorii concep linii de imbracaminte cu un croi lejer care sa permita efectuarea miscarilor impuse de mediul de lucru.In plus, pentru categoriile speciale de imbracaminte cum ar fi cea ingnifuga sau impermeabila, produsele sunt aprobate spre vanzare numai daca au fost testate si certificate pentru a confirma ca intr-adevar au acele proprietati.In ceea ce priveste incaltamintea de protectie, caracteristicile difera mult de incaltamintea obisnuita. Din structura lor face parte talpa antiderapanta si antistatica, bombeul din varf cu rol de protectie foarte important, lamela antiperforatie si protectia pentru calcai si glezna.Asadar, echipamentele nu sunt acelasi lucru cu imbracamintea si incaltamintea conventionala.Naprotect: Este fundamental de inteles ca echipamentele sunt create in functie de riscuri, asadar riscul este cauza, echipamentul este solutia. Nu are legatura numai cu domeniul sau profesia. Va dau un exemplu: eu poate sunt de profesie consultant si nu am nevoie de echipament pentru ca nu sunt supus unor riscuri in mediul de lucru. Dar pentru ca stau la casa si ma pricep la bricolaj imi place sa repar obiecte, sa construiesc mobilier, sa curat via si arborii din curte etc..In cazul acesta, pentru ca ma expun la riscuri, folosesc elemente de echipament: o pereche de pantaloni de protectie pentru ca sunt rezistenti si m-am saturat sa-mi stric hainele bune, manusi de protectie, bocanci cu bombeu pentru ca mai scap peste picioare un obiect dur sau calc peste altele ascutite.Naprotect: La concluzia aceasta se ajunge din cauze diferite. Fie exista un buget foarte mic si nu sunt analizate bine riscurile si costurile in cazul unei accidentari fie este vorba de lipsa de informatie, persoane care poate nu au verificat niciodata care este costul acestei game de produse. Evident exista preturi pentru bugete mici, medii si mari. Spre exemplu clientii pot gasi in magazinul nostru seturi de jacheta si salopeta de lucru incepe de la 89 de lei, ori bocanci cu multiple protectii incepand de la 99 de lei. Eu personal nu prea am gasit nici la imbracamintea obisnuita seturi de pantaloni si pulover la acest buget.Asadar, ca sa putem afirma ca ceva este scump, trebuie sa ii cunoastem pretul mai intai, valoarea sau utilitatea si sa avem un termen de comparatie.Naprotect: Asa cum subliniat mai devreme, echipamentele sunt o solutie de preventie pentru cei expusi la riscuri.Ce tip de riscuri? Lovituri, murdarie, temperaturi extreme, umiditate, alunecari, incarcare electrostatica, contact cu substante toxice, etc. Clientii nostri sunt in general companii ce isi echipeaza angajatii care activeaza in constructii, amenajari, productie, inginerie, depozite logistice, domeniu auto.Totodata sunt si din ce in ce mai multe persoane fizice care au constientizat importanta protectiei. Oameni care au in dulapul cu unelte si scule si o pereche de bocanci cu bombeu, manusi, o pereche de ochelari de protectie, o salopeta. Si cel mai important, le folosesc!NAPROTECT INVEST SRLBulevardul Muncii nr 53, CLUJ-NAPOCA, Cluj