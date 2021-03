Centrala virtuala in cloud, atuul tau pentru a creste volumul vanzarilor

Sporeste increderea consumatorilor in brandul tau si in calitatea pe care o oferi, iar acest lucru va avea un impact pozitiv in cresterea numarului de vanzari efectuate. Chiar daca afla despre tine din mediul online si pot avea acces la multe informatii pe site-ul tau, clientii se vor simti mai in siguranta si vor fi convinsi mai usor sa achizitioneze ce oferi, daca vor discuta telefonic cu un reprezentant real al companiei tale.

Creste satisfactia consumatorilor fata de intreaga experienta oferita de brandul tau. O interactiune de calitate cu clientii iti va spori cu siguranta capitalul de imagine. Clientii vor fi intampinati cu mesaje personalizate, vor fi redirectionati foarte usor catre departamentele unde au nevoie sau iti vor putea lasa mesaje daca te vor contacta inafara programului tau de lucru. De asemenea, elimini timpii mari de asteptare pentru preluarea unui apel iar tonul enervant de ocupat este de domeniul trecutului.

Vezi toate toate fluxurile de comunicare ale companiei tale intr-o singura aplicatie si astfel poti monitoriza mult mai bine nu numai volumul apelurilor de la clienti, dar si cum sunt tratate acestea de catre angajati.

Iti ofera posibilitatea de a evalua performanta echipei tale si de a avea date pretioase pe care poti sa le folosesti pentru a imbunatati intregul proces de vanzari si asistenta. Ai statistici si rapoarte complete despre situatia apelurilor primite/efectuate/pierdute, poti vedea in timp real ce angajat este in apel sau cati clienti sunt in asteptare si cum se desfasoara apelurile.

Iti va reduce mult costurile, intrucat nu vei mai avea nevoie sa cumperi echipamente si sa le instalezi fizic la sediul tau. Solutia, care are o interfata user-friendly, se instaleaza foarte simplu direct pe laptopurile si telefoanele angajatilor tai.

Poti opta pentru inregistrarea apelurilor primite si efectuate iar acestea vor fi disponibile si accesibile oricand in platforma online.

Angajatii tai sunt mai productivi si pot lucra de oriunde.

Daca vei avea nevoie de mai multe interioare pentru diverse departamente sau, din contra, de mai putine, acest lucru se rezolva instant.

Fiind stocate in cloud, informatiile au un nivel de securitate mare.

Functionalitatile solutiei SmartPBX pot fi usor customizate in functie de nevoile tale: ai posibilitatea sa iti alegi un numar favorit care sa reprezinte cat mai bine businessul tau, poti transfera apeluri de la un sediu la altul intr-o secunda sau poti primi notificari prin e-mail cu toate apelurile pierdute pentru a putea reveni la clienti. De asemenea, iti pune la dispozitie functii avansate de call center: cozi de asteptare, ascultare apeluri, muzica in asteptare, transfer si redirectionare de apeluri, desfasurator de apeluri, voicemail, pop-up fisa client sau identificare automata apelant.

Odata cu aparitia si dezvoltarea Internetului insa, toate aceste eforturi de crestere a unei afaceri par deja o istorie foarte indepartata. Si privind catre ceea ce se intampla in prezent, ele par acum niste retete total ineficiente.Internetul pur si simplu a schimbat intregul mod de a face business, indiferent de domeniu sau de specificul produselor si serviciilor oferite. Fie ca produsele se preteaza pentru a fi vandute pe Internet, fie ca acestea pot beneficia doar de publicitate digitala si sunt vandute fizic, o afacere exista cu adevarat doar daca are si o prezenta online. Nu numai ca insasi consumatorii si-au format deprinderea de a cauta in mediul virtual informatii despre produsele de care sunt interesati, ci companiile au acum posibilitatea de a atinge cu efoturile lor de comunicare un numar mult mai mare de clienti potentiali.Pe langa cresterea volumului de prospecti cu care poti avea o conversie buna, a crescut insa la fel de mult si competitia. Caracteristicile similare ale produselor, varietatea lor si preturile aproape identice, au determinat managerii sa gaseasca alte strategii pentru a dezvolta afaceri profitabile. Astfel, focusul pe clienti si pe crearea unor experiente de calitate pentru acestia pot face diferenta dintre a-i castiga tu sau a-i pierde in favoarea concurentei.O interactiune de calitate cu clientii tai va aduce brandului tau autoritate si incredere si desi acestia prefera sa se documenteze despre produse in mediul online, pentru a face si o achizitie, apreciaza in continuare o conexiune mult mai directa cu compania. Si, desi ai fi tentat sa crezi ca emailul sau chatul online sunt instrumentele pe care le utilizeaza cel mai des pentru asta, ei bine, studiile au aratat ca peste 60% dintre clienti prefera inca sa foloseasca telefonul.La fel ca reclamele din anii 90 din ziare si reviste si telefoanele clasice sunt insa de domeniul trecutului. Sistemele de comunicatii au evoluat si s-au automatizat la randul lor, iar centrala telefonica scumpa ce iti ocupa un perete intreg si telefoanele intinse pe birouri cu zeci de cabluri nu isi mai gasesc locul intr-o companie care vrea sa faca afaceri pentru prezent si mai ales pentru viitor.DotroTelecom iti pune la dispozitie cel mai nou concept folosit in materie de comunicatii de business: SmartPBX - centrala telefonica virtuala in cloud . Aceasta este o solutie eficienta care permite desfasurarea apelurilor telefonice exclusiv prin intermediul Internetului iar softul nu este gazduit pe un server de-al clientului, ci intr-un cloud.De ce ar trebui sa integrezi cat mai rapid centrala virtuala in cloud SmartPBX in randul instrumentelor ce te ajuta la indeplinirea obiectivelor de business?Fara sa fii conditionat de achizitionarea unui abonament pe o perioada minima contractuala, SmartPBX de la DotroTelecom iti aduce beneficii numeroase pentru cresterea afacerii tale:este un instrument eficient in managementul relatiilor cu clientii, in comunicarea de marketing si cu siguranta un atu ce te diferentiaza de concurenta. Poti sa alegi din variante de abonamente lunare special create pentru nevoile tale si care au costuri fixe, beneficiezi de suport, training si mentenanta si nu ai obligatia de a incheia un contract pe o perioada minima.